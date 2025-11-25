Steuerpflicht

Video Kanzlei
Video Kanzlei
BFH

Fairnessausgleich ist umsatzsteuerpflichtig

Steuerbare und steuerpflichtige Vergütungen, die sich aus dem Urheberrechtsgesetz heraus ergeben, unterliegen dem ermäßigten Steuersatz. Aus dem Urheberrechtsgesetz leiten sich Zusatzvergütungen ab, wenn die bisherige Vergütung des Urhebers unverhältnismäßig niedrig im Vergleich zu den Erträgen des Dritten ist. Diese nachträgliche Vergütung als sog. Fairnessausgleich ist umsatzsteuerpflichtig, selbst wenn die Zahlung durch einen Dritten an den Urheber erfolgt.
Dominosteine vor schwarzem Hintergrund
Dominosteine vor schwarzem Hintergrund
BMF

Merkblatt zur Steuerklassenwahl für das Jahr 2017

Ehegatten oder Lebenspartner, die beide unbeschränkt steuerpflichtig sind, nicht dauernd getrennt leben und beide Arbeitslohn (aktives Beschäftigungsverhältnis, keine Versorgungsbezüge) beziehen, können bekanntlich für den Lohnsteuerabzug wählen, ob sie beide in die Steuerklasse IV eingeordnet werden wollen oder ob einer von ihnen (der Höherverdienende) nach Steuerklasse III und der andere nach Steuerklasse V besteuert werden will.
Shop
Themensuche
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zum Thema Steuerpflicht
Haufe Shop: Handbuch der Quellenbesteuerung
Handbuch der Quellenbesteuerung

Das Handbuch bietet deutschen Unternehmen und deren Beratern und Beraterinnen eine umfassende Darstellung der Quellenbesteuerung bei beschränkter Steuerpflicht ihrer ausländischen Geschäftspartner im Inland. Es zeigt, wie steuerliche Risiken vor Vertragsabschluss erkannt, DBA/EU-Regeln genutzt und Anträge zu Erstattung/Freistellung gestellt werden. Außerdem sind die zahlreichen Gesetzesänderungen (u.a. durch das ATAD-Umsetzungsgesetz, das Steueroasenabwehrgesetz und das KöMoG) sowie neue Rechtsprechung und Verwaltungsanweisungen eingearbeitet.

Sicher abwickeln: Umsatzsteuer auf Export und Import von Waren
Umsatzsteuer auf Export und Import von Waren

Der Umsatzsteuer-Experte Rüdiger Weimann liefert Ihnen hier das Know-how für grenzüberschreitende Wareneinkäufe und -verkäufe. Er erläutert auch, wann Sie umsatzsteuerfrei liefern können und wie Sie eine versehentliche Steuerpflicht im Ausland vermeiden.

Fachbeiträge & Kommentare
Cloer/Hagemann, AStG § 5 AS... / 2.1.1.1.3 Hypothetische Anwendung der Hinzurechnungsbesteuerung bei unterstellter unbeschränkter Steuerpflicht
Kommentar
Cloer/Hagemann, AStG § 5 AS... / 2.3.4 Zuständiges FA (§ 5 Abs. 3 und § 18 Abs. 2)
Kommentar
Cloer/Hagemann, AStG § 5 AS... / 1.3 Normzweck
Kommentar
Cloer/Hagemann, AStG § 5 AS... / 2.1.1.1.2 Beteiligung an ausländischer Gesellschaft
Kommentar
Cloer/Hagemann, AStG § 5 AS... / 2.3.3 Keine einheitliche Feststellung mit Steuerpflichtigen i. S. d. § 7 oder § 13 AStG
Kommentar
Alle anzeigen
Meistgelesene Beiträge
Geringwertiges Wirtschaftsgut
786
BEEG (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)
688
Entgeltumwandlung
467
Nebenkostenabrechnung erstellen: Rechte und Pflichten für Vermieter
352
Schenkung
341
Häusliches Arbeitszimmer absetzen
334
Reverse Charge Verfahren
323
Doppelte Haushaltsführung
248
Eingruppierung TVöD
229
Kurzfristige Beschäftigung
212
Verwandte Themen
Umsatzsteuer Einkommensteuer Steuerfreiheit EuGH Abgabenordnung Ausland Coronavirus Beschränkte Steuerpflicht Auslandsaufenthalt Einnahmen Gewerbesteuer Lohnsteuer Aufwandsentschädigung Gewinn Schadensersatz Sanierung Abfindung Ehrenamt Insolvenz Umsatzsteuerbefreiung Urheberrecht Rechtsanwalt 1%-Regelung Vorsteuerabzug Gebäude Steuerabzug Versicherung Firmenwagen Förderung Berufshaftpflicht