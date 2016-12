18.08.2016 | News Lebenshaltung

Studie: München ist trotz hoher Einkommen am kostenintensivsten

Bild: elke hartmann

Der höchste Nettolohn in Deutschland wird laut einer Studie der Kurzzeitkreditplattform Vexcash in Frankfurt am Main gezahlt. Mit 2.352 Euro monatlich liegt die Metropole 33 Prozent über dem Schnitt von 1.768 Euro. Vergleichbar sind Stuttgart (2.324 Euro) und München (2.272 Euro). In diesen Städten wird mit bis zu 91 Prozent des Einkommens aber auch am meisten ausgegeben für Lebenshaltung und Miete. Am kostenintensivsten ist München.mehr