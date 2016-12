26.09.2016 | News GBI/MMI

Studentisches Wohnen: Situation verschärft sich

Bild: Project Photos GmbH & Co. KG

Die Wohnungsnot für Studenten spitzt sich laut einer neuen Studie, die das Moses Mendelssohn Institut (MMI) für GBI realisierte, weiter zu. Im Vergleich zum Herbst 2015 habe sich die Situation in den meisten Universitätsstädten weiter verschlechtert. In 19 Städten ist die Wohnungssuche für Studenten akut kritisch, am schlimmsten in München. Mit Stuttgart (Rang 5) und Freiburg (6) sind zwei weitere süddeutsche Städte stark betroffen.