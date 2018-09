Mit Bildung gegen den Fachkräftemangel: Nachwuchswerbung durch Trainee-Programme

Der Nachwuchskräftemangel etwas weniger abstrakt: "Die Beschäftigten im Alter von bis zu 35 Jahren machen in den Unternehmen der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft gerade einmal einen Anteil von 18 Prozent aus, während der Anteil dieser Altersgruppe bei den Erwerbstätigen insgesamt 29 Prozent beträgt. Damit besteht Handlungsbedarf," weiß Hans-Michael Brey, der als geschäftsführender Vorstand der Akademie der Immobilienwirtschaft e.V. in Berlin die Zahlen genau kennt. Doch auch andere Bildungsinstitutionen sind sich des Problems bewusst und arbeiten mit ihren Ausbildungsprogrammen an einer Lösung mit. Weiter