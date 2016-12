04.05.2012 | News Arbeitsmarkt April 2012

Positive Grundtendenz hält an

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Auf dem Arbeitsmarkt hält die positive Grundtendenz an, obwohl die Konjunktur zuletzt an Schwung verloren hat. Insbesondere die Erwerbstätigkeit und die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung lägen weiter deutlich im Plus, sagte der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit (BA), Frank-J. Weise, in Nürnberg anlässlich der monatlichen Pressekonferenz.