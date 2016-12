31.05.2013 | News Arbeitsklima

Häufiger Mobbing in hierarchischen Kulturen

Ist Mobbing auch eine Frage des kulturellen Hintergrunds? Eine Studie hat untersucht, in welchem Maß die Schikane am Arbeitsplatz in verschiedenen Teilen der Welt akzeptiert wird. Sie gibt außerdem Aufschluss darüber, in welchen Kulturen häufiger gemobbt wird - und warum.