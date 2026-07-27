Rechtsprechung

Frau mit Baby auf dem Arm
Frau mit Baby auf dem Arm
Rechtsprechung

Telemedizin im Ausland auf Kassenkosten bleibt die Ausnahme

Das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen hat entschieden, dass die gesetzliche Krankenversicherung die Kosten für eine telemedizinische Beurteilung durch brasilianische Ärzte nicht übernehmen muss. Ein Anspruch auf Auslandsbehandlung besteht nach § 18 SGB V nur, wenn eine Behandlung nachweislich ausschließlich außerhalb der EU oder des EWR möglich ist. Das Gericht sah diese Voraussetzung als nicht erfüllt an, da Lepra in deutschen tropenmedizinischen Instituten behandelbar ist.
Hand Paragraph Paragraf Symbol Sonne Himmel
Hand Paragraph Paragraf Symbol Sonne Himmel
Rechtsprechung

LSG verneint GKV-Anspruch auf Abnehmspritze bei Hormonstörung

Eine 24-Jährige mit Hormonstörung und starkem Übergewicht scheiterte im Eilverfahren vor dem LSG Niedersachsen-Bremen mit ihrem Anspruch auf Kostenübernahme für ein verschreibungspflichtiges Gewichtsreduktionsmittel. Die Krankenkasse hatte die Übernahme abgelehnt, da das Mittel außerhalb seiner arzneimittelrechtlichen Zulassung eingesetzt werden sollte. Das Gericht bestätigte diese Entscheidung und stellte klar, dass weder eine Einzelfallprüfung noch ein Off-label-use in Betracht kommt.
Frau Hand Taschenrechner
Frau Hand Taschenrechner

Gegenstandswert: Wichtig für Honorarabrechnung und erfolgreiche Mandatswahrnehmung

Die Höhe der Anwaltsgebühren und der Gerichtskosten ergeben sich meist aus dem Gegenstands- oder Verfahrenswert. Den Streitwert richtig einzuordnen und die korrekte Berechnung durchzuführen, ist wichtig für das Verhältnis zwischen Anwalt und Mandant und für ein angemessenes Honorar. Auch Gericht und Gegenseite reagieren sensibel auf Fehler oder Extreme bei der Berechnung.
Shop
Themensuche
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
markupOutput(format=HTML, markup=Zum Thema Rechtsprechung)
Haufe Shop: Haufe TVöD Office Professional
Haufe TVöD Office Professional

Gestalten Sie mit Haufe TVöD Office Professional Ihre TVöD-Personalarbeit noch effizienter. Mit der meistgenutzten Fachdatenbank für das Personalwesen im öffentlichen Dienst profitieren Sie von einer ausführlichen TVöD-Kommentierung sowie Kommentaren und Beiträgen rund um allgemeines Arbeitsrecht, SGB, Personalvertretungsrecht, Gehaltsabrechnung und Zusatzversorgung.
Haufe Shop: Praxiswissen für Immobilienmakler
Praxiswissen für Immobilienmakler

Dieses Fachbuch führt Sie in das Maklerrecht ein und zeigt, welche persönlichen und fachlichen Voraussetzungen Sie als Immobilienmakler benötigen. Zudem informiert es Sie über aktuelle Rechtsprechung und Änderungen zum Bestellerprinzip mit der Provisionsregelung für Immobilienmakler bis hin zu den Pflichtangaben zum Energieausweis in Immobilieninseraten. Rechtssichere und verständliche Erklärungen helfen Ihnen, alle Anforderungen sicher umzusetzen!
Haufe Shop: Handbuch der Quellenbesteuerung
Handbuch der Quellenbesteuerung

Das Handbuch bietet deutschen Unternehmen und deren Beratern und Beraterinnen eine umfassende Darstellung der Quellenbesteuerung bei beschränkter Steuerpflicht ihrer ausländischen Geschäftspartner im Inland. Es zeigt, wie steuerliche Risiken vor Vertragsabschluss erkannt, DBA/EU-Regeln genutzt und Anträge zu Erstattung/Freistellung gestellt werden. Außerdem sind die zahlreichen Gesetzesänderungen (u.a. durch das ATAD-Umsetzungsgesetz, das Steueroasenabwehrgesetz und das KöMoG) sowie neue Rechtsprechung und Verwaltungsanweisungen eingearbeitet.
Fachbeiträge & Kommentare
Bauliche Veränderung: Altve... / 5 Hinweis
Beitrag
Personenbedingte Kündigung:... / Zusammenfassung
Beitrag
Arbeitnehmerkammern / Zusammenfassung
Lexikonbeitrag
Besonderer Kündigungsschutz... / 9 Massenentlassungen
Beitrag
Personenbedingte Kündigung:... / 11 Fehlende oder mangelhafte Eignung
Beitrag
Alle anzeigen
Meistgelesene Beiträge
Geringwertiges Wirtschaftsgut
989
BEEG (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)
901
Häusliches Arbeitszimmer absetzen
636
Nebenkostenabrechnung erstellen: Rechte und Pflichten für Vermieter
465
Reverse Charge Verfahren
369
Doppelte Haushaltsführung
253
Kurzfristige Beschäftigung
246
Festsetzungsverjährung
244
Eingruppierung TVöD
200
Verdeckte Gewinnausschüttung (vGA)
172
Verwandte Themen
Gesetzliche Krankenversicherung Arbeitsunfall Gesetzliche Unfallversicherung Berufsgenossenschaft Leistungsrecht Recht Mietrecht Eingliederungshilfe Grundsicherung Photovoltaik Krankenversicherung Deutsche Rentenversicherung Urteil BAG-Urteil Bürgergeld Bilanzierung Erbschaftsteuer Arzneimittel BAföG Gesetz Solarenergie Krankenhaus Behinderung Anwaltsgebühren Scheinselbständigkeit Wohnungswirtschaft Trinkwasserverordnung Altersrente Wohnungseigentumsrecht Rechtsanwalt