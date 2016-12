Wegeunfall

30.05.2016 | News Gesetzliche Unfallversicherung

Arbeitsunfall: Der Teufel steckt im Detail

Bild: Haufe Online Redaktion

Arbeitsunfall ja oder nein? Die Frage ist nicht immer einfach und klar zu beantwortet. So ist zum Beispiel der Weg zum Einkauf in der Pause unfallversichert; der Einkauf an sich aber nicht.mehr