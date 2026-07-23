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Haufe Shop: Versicherungen für die Wohnungswirtschaft
Versicherungen für die Wohnungswirtschaft

Hier erklärt ein Versicherungsprofi alle für die Wohnungswirtschaft relevanten Versicherungen. Er vermittelt Ihnen das nötige Know-how und erläutert alle Gebäudeversicherungen. Zudem erhalten Sie Tipps und Hinweise, worauf Sie bei der Gestaltung einzelner Versicherungsverträge achten sollten.
Die zentralen Aspekte: Aufsichtsrat kompakt
Aufsichtsrat kompakt

Das Praxisbuch vermittelt das notwendige Fachwissen, um der Überwachungs- und Beratungsfunktion gerecht zu werden. Themen wie Haftung, Risikoprävention, Möglichkeiten der Absicherung und Versicherung werden ebenfalls abgehandelt. Mit zahlreichen Schaubildern.
Fachbeiträge & Kommentare
Thüsing/Frik/Heise/u.a., BG... / 2.5.2 Bestehender Versicherungsschutz
Kommentar
Thüsing/Frik/Heise/u.a., BG... / 4 Streitigkeiten
Kommentar
Teil II Mietprozessrecht / 1.8 Einstweilige Verfügung
Beitrag
Teil II Mietprozessrecht / 1.4 Urteil und Rechtsmittelverfahren
Beitrag
Teil II Mietprozessrecht / 2.3.1 Zwangsvollstreckung wegen Handlungen
Beitrag
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