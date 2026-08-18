Reiseveranstalter

Arzt legt kleinem Kind Verband an Hand an
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BGH zum Reiserecht

Haftung für Hotelunfall wegen nach Landesrecht zu wenig gesicherter Balkontür?

Der Gast eines Hotels im Ausland - hier: Gran Canaria - darf die Einhaltung dort geltender Sicherheitsbestimmungen erwarten. Das hat der BGH im Fall eines verletzten Jungen entschieden. Deutsche Gerichte müssen in einem Rechtsstreit die behauptete Verletzung der im Ausland maßgeblichen Rechtsnormen aus eigener Zuständigkeit prüfen und können dies nicht zur Beweislast des Klägers erklären.
Feuer groß
Feuer groß
Höher Gewalt und neues Reiserecht

Was gilt reisevertragsrechtlich, wenn am Urlaubsort Waldbrände toben?

Immer wieder kommt es vor, dass nahe des avisierten Urlaubsortes Waldbrände toben oder es zu anderen Naturkatastrophen kommt. Betroffene Urlauber fragen sich dann, ob sie eine gebuchte Reise antreten oder vom Reisevertrag Abstand nehmen wollen und – wenn sie schon dort sind – wie sie vorzeitig abreisen können. Wie ist hier die Rechtslage und was hat die Reiserechtsreform vom 1.7.2018 geändert?
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Fachbeiträge & Kommentare
Weimann/Lang, Umsatzsteuer ... / 2.9.2.5 Personenbeförderung im Luftverkehr als Reisevorleistung teilweise im Drittlandsgebiet
Kommentar
Weimann/Lang, Umsatzsteuer ... / 2.10.3 Bemessungsgrundlage bei teils steuerfreier Leistung
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Weimann/Lang, Umsatzsteuer ... / 9.1 Besteuerung von Reiseleistungen
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Weimann/Lang, Umsatzsteuer ... / 2.6.2 Begriff der Reisevorleistungen
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Weimann/Lang, Umsatzsteuer ... / 8.2.3.1 Historische Entwicklung der derzeitigen Rechtslage
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