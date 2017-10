01.08.2017 | News Nacherfüllung bei Online-Kauf

Autokäufer hat für Mängelbeseitigung Recht auf Transportkostenvorschuss

Bild: Project Photos GmbH & Co. KG

Schadensersatzanspruch für in Eigenregie durchgeführte Nachbesserung einer Kaufsache besteht nur, wenn es zuvor ein wirksames Nacherfüllungsverlangen an den Verkäufer gab. Ist der Erfüllungsort bei einem Online-Verkauf der Geschäftssitz des Verkäufers, hat der Käufer auch wirksam Nacherfüllung verlangt, wenn er den Transport des Kfz zum Verkäufer an einen Transportkostenvorschuss knüpft.mehr