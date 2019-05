Verkäuferpflicht beim Rücktransport sperriger mangelhafter Ware

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany Laut EuGH und Verbrauchsgüterkauf-Richtlinie dürfen Gewährleistungsrechte nicht mit Unannehmlichkeiten verbunden sein.

Der EuGH hat hilfreiche Grundsätze aufgestellt für Fälle, in denen der Verkäufer schwere, sperrige oder zerbrechliche Waren liefert, an denen der Verbraucher Mängel feststellt. Die Rücksendung solcher Produkte kann im Einzelfall so aufwändig sein, dass der Kunde hiervon zu befreien ist.