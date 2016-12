19.07.2013 | News EU-Verbraucherrechterichtlinie

Neues Verbraucherschutzrecht erschwert Widerruf und Rücksendung

Bild: Haufe Online Redaktion

Ab dem 13.06.2014 gilt in der EU ein einheitliches Verbraucherschutzrecht. In einigen Ländern wird für die Konsumenten das Einkaufen sicherer. Nicht so in Deutschland: Hier können sich Händler auf etwas liberalere Regeln freuen und werden der Last der Kosten für Rücksendungen enthoben. Strenger werden die Informationspflichten.mehr