17.07.2014 | News Lebensversicherungsreform

Reform der Lebensversicherung zum 6.8. in Kraft getreten

Bild: Michael Bamberger

Die Lebensversicherungs-Reform ist zu großen Teilen am 6.8. in Kraft getreten. Nur die Regelungen zur Absenkung von Höchstrechnungszins und Höchstzillmersatz sowie der Ausweis der Effektivkosten treten erst zum 1. Januar 2015 in Kraft. Der Bund der Versicherten hatte vergebens gehofft, der Bundespräsident würde die Unterschrift wegen verfassungsrechtliche Bedenken aufschieben, denn die Reform bringt den Versicherten einige Nachteile.mehr