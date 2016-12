21.06.2012 | News Verhandlungen gescheitert

Deutsche Bank wird Fondstochter Rreef nicht los

Bild: Deutsche Bank AG

Die Deutsche Bank bläst den geplanten Verkauf ihrer Vermögensverwaltung ab: Die Bank und das US-Finanzunternehmen Guggenheim Partners wurden sich in den Verhandlungen nicht einig, wie der Dax-Konzern am Mittwochabend in Frankfurt am Main mitteilte.mehr