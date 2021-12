Das FG Münster hat entschieden, dass die Verwertung von Markenrechten und Internetdomains als gewerbliche Tätigkeit einzuordnen ist.

Markenrechte und Internetdomains

Vor dem FG Münster wurde folgendes Sachverhalt verhandelt: Seit dem Jahr 1998 ließ der Kläger Markenrechte auf Vorrat gegen Zahlung einer entsprechenden Gebühr auf seinen Namen eintragen. Diese wollte er potentielle Interessenten verkaufen. Zudem entwickelte er neue Markennamen. Auch die neuen Markennamen ließ er schützen und erwarb in einigen Fällen auch die dazu passende Internetdomain.

Verluste aus gewerblicher Tätigkeit

Der Kläger wollte die Markenrechte und Internetdomains an Interessenten verkaufen, die diese dann selbst nutzen sollten. Er ging davon aus, dass etwaige Interessenten aufgrund einer Registeranfrage von den entgegenstehenden Rechten des Klägers erfahren und dann mit ihm in Verkaufsverhandlungen eintreten würden. Für die Sicherung der Markenrechte wurden Aufwendungen als immaterielle Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens aktiviert. Im Allgemeinen erlöschen Markenrechte nach zehn Jahren erlöschen, sofern sie nicht entgeltlich verlängert werden. Der Kläger sah in 2009 davon ab, auslaufende Markenrechte zu verlängern. Er ermittelte die jeweiligen Buchwerte und wollte entsprechende Verluste geltend machen.

Dies wurde vom Finanzamt abgelehnt. Nach Auffassung des Finanzamts stellt die Tätigkeit der Verwertung von Markenrechten nebst Domains keine gewerbliche Tätigkeit dar. Der Kläger wehrte sich dagegen erfolgreich. Das FG Münster gab der Klage statt.

FG Münster, Urteil v. 15.9.2021, 13 K 3818/18 E, veröffentlicht am 1.12.2021