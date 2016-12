18.06.2013 | News Private Krankenversicherung

Notlagentarif für Beitragsschuldner

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

In der privaten Krankenversicherung (PKV) wird ein Notlagentarif eingeführt, in den Beitragsschuldner nach Durchführung eines Mahnverfahrens überführt werden. Der bisherige Versicherungsvertrag ruht so lange. Nicht versicherten Personen wird der Zugang zur PKV erleichtert.mehr