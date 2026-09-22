Jahresarbeitsentgeltgrenze

Versicherungsrecht Wann eine Rückkehr von der privaten in die gesetzliche Krankenversicherung möglich ist

Ist ein Wechsel zurück in die gesetzliche Krankenversicherung nach einem Wechsel in die private Krankenversicherung überhaupt möglich? Die Antwort lautet: Ja, aber es gibt klare Voraussetzungen. Wann genau und unter welchen Bedingungen eine Rückkehr in die gesetzliche Krankenversicherung möglich ist.