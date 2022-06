BGH: Beitragserhöhungen in der privaten Krankenversicherung

Prämienerhöhungen der privaten Krankenversicherung: BGH zu Voraussetzungen und Begründung von Beitragserhöhungen in der PKV

Beitragssteigerungen in der privaten Krankenversicherung sind für Versicherte in Frequenz und Höhe oft kaum nachvollziehbar. Der BGH hat kürzlich konkretisiert, was die Voraussetzungen der Begründung einer Prämienerhöhung und die Folgen eines Begründungsfehlers sind. Er belässt dabei den Versicherungen weiter erheblichen Spielraum. Weiter