Hinweisgeberschutzgesetz und Datenschutz

Hintergrund

Das Hinweisgeberschutzgesetz setzt die Whistleblower-Richtlinie der EU (EU-Richtlinie 2019/1937) in deutsches Recht um. Nach langen und kontroversen Diskussionen hat der Bundestag am 12.05.2023 nach Einschaltung des Vermittlungsausschusses dem Einigungsvorschlag des Bundesrats zugestimmt. Das HinSchG wurde am 02.06.2023 veröffentlicht und ist am 02.07.2023 in Kraft getreten. Unternehmen mit mehr als 250 Beschäftigten mussten die Vorgaben des HinSchG direkt zum 02.07.2023 umsetzen, für mittelständische Unternehmen mit 50 bis zu 249 Beschäftigten galt eine Übergangsfrist bis zum 17.12.2023. Das HinSchG sieht die Einrichtung einer internen Meldestelle vor und regelt das Meldeverfahren: Unternehmen müssen Meldekanäle für Meldungen in schriftlicher oder mündlicher Form einrichten. Anonyme Meldekanäle werden empfohlen, sind jedoch keine Pflicht. Was gegeben sein muss, ist die Möglichkeit zur persönlichen Zusammenkunft von Hinweisgebern und zuständigen Personen der internen Meldestelle. Die hinweisgebende Person hat das Recht auf eine Eingangsbestätigung, ein Protokoll zur Meldung und auf einen Bericht über die ergriffenen und geplanten Folgemaßnahmen. Für das Unternehmen besteht eine Dokumentationspflicht. Jede Meldung muss dokumentiert, 3 Jahre lang aufbewahrt und dann gelöscht werden. Wenn es erforderlich und verhältnismäßig ist, darf die Dokumentation auch länger aufbewahrt werden. Die interne Meldestelle kann durch das Unternehmen selbst oder durch einen externen Dritten betrieben werden. Datenschutz- und Compliance-Unternehmen, aber auch Rechtsanwälte und -kanzleien bieten die Einrichtung und Führung einer internen Meldestelle als Dienstleistung an.