Praktikanten sind grundsätzlich eingeschriebene Studenten an staatlichen bzw. staatlich anerkannten Hochschulen.

In der Studienordnung/Prüfungsordnung ist eine fachpraktische Tätigkeit in einem Betrieb vorgeschrieben. Von einem Praktikant spricht man in der Zeit während einer solchen Maßnahme im Betrieb. In der Regel übt der Praktikant das Praktikum während des Studiums aus. In Ausnahmefällen ist die Ableistung des Praktikums durch den Praktikant auch vor bzw. nach dem Studium vorgeschrieben. Diese verschiedenen Arten von Praktika lösen unterschiedliche Konsequenzen in der Sozialversicherung aus.