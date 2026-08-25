Arzt

Riskanter Beruf: Arzt im Krisengebiet
Riskanter Beruf: Arzt im Krisengebiet
Fachkräfteeinwanderung

Lange Wartezeiten bei Anerkennungsverfahren für Ärzte aus der Ukraine

Seit Februar 2022 haben 1.674 ukrainische Ärztinnen und Ärzte einen Antrag auf Approbation gestellt, um in Deutschland praktizieren zu können. Doch die bürokratischen Hürden sind hoch und die Verfahren sind mit langen Wartezeiten verbunden: Mehr als 83 % der Anträge sind derzeit noch in Bearbeitung. Die geplanten Gesundheitsreformen im Herbst sollen zukünftig für Erleichterungen sorgen.
Ärztin
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FG Kommentierung

Facharztweiterbildung gehört nicht zu einer einheitlichen erstmaligen Berufsausbildung

Das Niedersächsische FG entschied, dass eine im Anschluss an ein Medizinstudium absolvierte Facharztweiterbildung eine Zweitausbildung ist. Da die Berufsausübung während der Weiterbildung bereits im Vordergrund steht, kann nach Gerichtsmeinung keine einheitliche erstmalige Berufsausbildung angenommen werden, sodass ein Kindergeldanspruch ausscheidet. Jetzt muss der BFH entscheiden.
Justitia-Figur vor Paragraphenzeichen
Justitia-Figur vor Paragraphenzeichen
Berufsfreiheit der Ärzte und Informationsfreiheit

Bundesregierung will umstrittenen § 219a StGB komplett streichen

§ 219a StGB stellt die Werbung für Schwangerschaftsabbrüche unter Strafe und schränkt Ärzte in ihren Informationsrechten gegenüber Patienten ein. Eine als missglückt erachtete Reform von 2019 griff weiter in die Berufsfreiheit ein. Nun soll die Norm endgültig aus dem StGB entfernt werden. Dennoch soll es auch künftig keine ungehemmte Werbung für Schwangerschaftsabbrüche geben.
Knie_Röntgenbild
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Disease-Management-Programme

DMP rheumatoide Arthritis: Vertragsabschlüsse seit 1.10.2021 möglich

Etwa ein Prozent der Erwachsenen in Deutschland ist von rheumatoider Arthritis betroffen. Sie zählt damit zu den häufigsten rheumatischen Erkrankungen. Um das medizinische Versorgungsangebot zu verbessern, hatte der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) die Anforderungen an ein entsprechendes Disease Management Programm (DMP) beschlossen, welches am 1.10.2021 in Kraft getreten ist. 
A 02.07.989
A 02.07.989
Kein Anspruch auf Löschung

Negative Bewertungen auf Ärzteportal sind als Meinungsäußerung hinzunehmen

Sofern der Betreiber eines Bewertungsportals als neutraler Informationsmittler auftritt, erfüllt das Portal eine von der Rechtsordnung gebilligte und gesellschaftlich erwünschte Funktion. Betroffene Personen können nicht die Löschung negativer Bewertungen verlangen, solange es sich um Meinungsäußerungen handelt und die Grenze zur Schmähkritik nicht überschritten wird.
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Fachbeiträge & Kommentare
Außerordentliche Kündigung:... / 16 Krankheit und Pflichtverletzungen
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Krankheitsbedingte Kündigung / 1.2 Häufige Kurzerkrankungen
Lexikonbeitrag
Literaturauswertung AO/FGO/... / 6.5 § 20 UmwStG (Einbringung von Unternehmensteilen in eine Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft)
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Literaturauswertung EStG/KS... / 2.30 § 18 EStG (Selbständige Arbeit)
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Literaturauswertung AO/FGO/... / 4.5 § 4 UStG (Steuerbefreiungen bei Lieferungen und sonstigen Leistungen)
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