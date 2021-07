Tarifrunde 2021 TV-Ärzte/VKA Aktueller Stand

Tarifrunde TV-Ärzte/VKA 2019: Tarifrunde 2019 für Ärzte an kommunalen Krankenhäusern abgeschlossen

In der Tarifrunde für Ärzte an kommunalen Krankenhäusern haben die VKA und der Marburger Bund am 26. September 2019 Änderungstarifverträge vereinbart. Die Ärzte erhalten eine Entgelterhöhung von 6,64 Prozent in drei Stufen.