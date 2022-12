Tarifrunde TV-Ärzte VKA aktueller Stand

Marburger Bund fordert für Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Kliniken Inflationsausgleich und 2.5 Prozent mehr Gehalt

Bild: mauritius images / age fotostock / Javier Larrea Marburger Bund fordert für Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Kliniken Inflationsausgleich und 2.5 Prozent mehr Gehalt

In der Tarifrunde für Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Krankenhäusern 2023 fordert der Marburger Bund einen Inflationsausgleich und zusätzlich eine Gehaltserhöhung von 2,5 Prozent. Die Arbeitgeberseite weist dies als maßlos übertrieben zurück.

Der Marburger Bund hat am 30. November 2022 der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) das Forderungsschreiben in der Tarifrunde 2023 für Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Krankenhäusern übermittelt.

Die Gewerkschaft fordert, die Gehälter der Ärztinnen und Ärzte in kommunalen Krankenhäusern mit Wirkung ab 1. Januar 2023 im Umfang der kumulierten monatlichen Inflationsentwicklung seit Oktober 2021 zuzüglich 2,5 Prozentpunkte anzuheben.

Marburger Bund: „Echter Ausgleich der Inflationsentwicklung“ und Gehaltsteigerung um 2,5 Prozent

„Auf einen einfachen Nenner gebracht: Wir fordern ab Januar einen echten Ausgleich der Inflationsentwicklung seit der letzten Entgelterhöhung im Oktober 2021 und eine lineare Gehaltssteigerung um 2,5 Prozent. Das ist angesichts der Preisentwicklung angemessen, realitätsnah und entspricht der klaren Erwartung unserer Mitglieder“, sagte Dr. Andreas Botzlar, 2. Vorsitzender des Marburger Bundes. Allein in der Zeit von Oktober 2021 bis Oktober 2022 hätte die kumulierte Preissteigerung 10,4 Prozent betragen.

Entgeltregelungen zum 31. Dezember 2022 gekündigt

Warum wird wieder verhandelt? Der Marburger Bund und die VKA hatten sich im Rahmen des Tarifabschlusses im Mai 2022 für die Entgeltregelungen auf eine kurze Laufzeit bis Ende dieses Jahres geeinigt, um zeitnah auf die weitere Entwicklung der Teuerung reagieren zu können. Ein Teil dieser Tarifeinigung war die Erhöhung der Entgelte ab dem 1. Oktober 2021 um 3,35 Prozent. Der Marburger Bund hat nun die Entgelttabelle des Tarifvertrages für Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Krankenhäusern (TV-Ärzte/VKA) mit Wirkung zum 31. Dezember 2022 gekündigt.

VKA: Forderungen maßlos überzogen

Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) hält die Forderungen des Marburger Bundes für überzogen.

Wolfgang Heyl, Vorsitzender des Gruppenausschusses der VKA für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen und Verhandlungsführer der VKA sagte: „Die Forderungen des Marburger Bundes liegen tatsächlich bei fast 13 Prozent – das ist maßlos überzogen. Sie würden bei unseren Häusern ein Kostenvolumen von rund 673 Millionen Euro verursachen. Wir verstehen, dass auch die Ärztinnen und Ärzte die Inflation trifft. Die gestiegenen Kosten treffen aber auch die Krankenhäuser selbst. Viele unserer Krankenhäuser schreiben schon rote Zahlen. Der Marburger Bund lässt auch völlig außer Acht, dass die Entlastungspakete der Bundesregierung zu einer signifikanten Verringerung der Preissteigerungen führen. Nicht zu vergessen, wir haben im Mai dieses Jahres erst einen Tarifabschluss für die Ärzteschaft vereinbart, der neben einer Entgelterhöhung zahlreiche weitere Verbesserungen mit sich bringt. Das sind alles Kosten, mit denen unsere Häuser kalkulieren müssen. Wir brauchen aber genügend Mittel, um die Daseinsvorsorge sicherstellen zu können – bei einem wie gefordert hohen Abschluss wäre das nicht mehr möglich.“

Wie geht es weiter?

Die Tarifverhandlungen für die Ärzteschaft beginnen laut VKA am 23. Januar 2023. Der Tarifvertrag gilt bundesweit für mehr als 60.000 Ärztinnen und Ärzte, die an einem kommunalen Krankenhaus beschäftigt sind.

VKA / Marburger Bund