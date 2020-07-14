Entgelttabelle TVöD Bund

Entgelttabelle ab 1.5.2026 - Monatsentgelte (TVöD Bund)
|Entgeltgruppe
|Grundentgelt
|Entwicklungsstufen
|Stufe 1
|Stufe 2
|Stufe 3
|Stufe 4
|Stufe 5
|Stufe 6
|15
|5.827,86
|6.208,96
|6.634,05
|7.214,39
|7.811,37
|8.204,11
|14
|5.298,27
|5.643,35
|6.094,01
|6.594,12
|7.151,57
|7.551,78
|13
|4.901,11
|5.279,32
|5.709,87
|6.177,31
|6.727,38
|7.025,87
|12
|4.415,70
|4.850,91
|5.359,50
|5.923,82
|6.586,00
|6.900,18
|11
|4.269,64
|4.669,92
|5.046,03
|5.454,10
|6.012,56
|6.326,77
|10
|4.124,53
|4.438,16
|4.794,69
|5.181,37
|5.611,95
|5.753,35
|9c
|3.978,29
|4.249,97
|4.589,09
|4.958,59
|5.359,19
|5.487,80
|9b
|3.833,50
|3.956,17
|4.267,03
|4.608,13
|4.983,57
|5.297,75
|9a
|3.691,52
|3.917,37
|3.981,07
|4.196,35
|4.590,80
|4.746,88
|8
|3.486,40
|3.697,29
|3.843,36
|3.992,40
|4.153,50
|4.230,97
|7
|3.294,98
|3.537,94
|3.682,69
|3.828,76
|3.969,05
|4.045,24
|6
|3.240,30
|3.440,25
|3.580,46
|3.719,22
|3.855,50
|3.926,20
|5
|3.124,08
|3.318,04
|3.449,05
|3.587,78
|3.716,70
|3.783,33
|4
|2.994,17
|3.190,45
|3.355,14
|3.457,66
|3.560,17
|3.620,20
|3
|2.953,13
|3.164,20
|3.215,57
|3.332,99
|3.421,10
|3.501,81
|2
|2.767,54
|2.975,32
|3.027,12
|3.101,04
|3.263,52
|3.433,49
|1
|
|2.543,55
|2.568,83
|2.611,69
|2.651,64
|2.754,50
Entgelttabelle ab 1.4.2025 bis 30.4.2026 - Monatsentgelte (TVöD Bund)
|Entgeltgruppe
|Grundentgelt
|Entwicklungsstufen
|Stufe 1
|Stufe 2
|Stufe 3
|Stufe 4
|Stufe 5
|Stufe 6
|15
|5.669,12
|6.039,84
|6.453,36
|7.017,89
|7.598,61
|7.980,65
|14
|5.153,96
|5.489,64
|5.928,03
|6.414,51
|6.956,78
|7.346,09
|13
|4.767,62
|5.135,53
|5.554,35
|6.009,06
|6.544,14
|6.834,50
|12
|4.295,43
|4.718,78
|5.213,52
|5.762,47
|6.406,61
|6.712,24
|11
|4.153,35
|4.542,72
|4.908,59
|5.305,54
|5.848,79
|6.154,45
|10
|4.012,19
|4.317,28
|4.664,10
|5.040,24
|5.459,10
|5.596,64
|9c
|3.869,93
|4.134,21
|4.464,10
|4.823,53
|5.213,22
|5.338,33
|9b
|3.729,09
|3.848,41
|4.150,81
|4.482,62
|4.847,83
|5.153,45
|9a
|3.590,97
|3.810,67
|3.872,64
|4.082,05
|4.465,76
|4.617,59
|8
|3.391,44
|3.596,59
|3.738,68
|3.883,66
|4.040,37
|4.115,73
|7
|3.205,23
|3.441,58
|3.582,38
|3.724,47
|3.860,94
|3.935,06
|6
|3.152,04
|3.346,55
|3.482,94
|3.617,92
|3.750,49
|3.819,26
|5
|3.038,99
|3.227,67
|3.355,11
|3.490,06
|3.615,47
|3.680,28
|4
|2.912,62
|3.103,55
|3.263,75
|3.363,48
|3.463,20
|3.521,60
|3
|2.872,69
|3.078,02
|3.127,99
|3.242,21
|3.327,92
|3.406,43
|2
|2.692,16
|2.894,28
|2.944,67
|3.016,58
|3.174,63
|3.339,97
|1
|
|2.465,52
|2.498,86
|2.540,55
|2.579,42
|2.679,47
Entgelttabelle ab 1.3.2024 bis 31.3.2025 - Monatsentgelte (TVöD Bund)
|Entgeltgruppe
|Grundentgelt
|Entwicklungsstufen
|Stufe 1
|Stufe 2
|Stufe 3
|Stufe 4
|Stufe 5
|Stufe 6
|15
|5.504,00
|5.863,92
|6.265,40
|6.813,49
|7.377,29
|7.748,20
|14
|5.003,84
|5.329,75
|5.755,37
|6.227,68
|6.754,16
|7.132,13
|13
|4.628,76
|4.985,95
|5.392,57
|5.834,04
|6.353,53
|6.635,44
|12
|4.170,32
|4.581,34
|5.061,67
|5.594,63
|6.220,01
|6.516,74
|11
|4.032,38
|4.410,41
|4.765,62
|5.151,01
|5.678,44
|5.975,19
|10
|3.895,33
|4.191,53
|4.528,25
|4.893,44
|5.300,10
|5.433,63
|9c
|3.757,21
|4.013,80
|4.334,08
|4.683,04
|5.061,38
|5.182,84
|9b
|3.619,09
|3.736,32
|4.029,91
|4.352,06
|4.706,63
|5.003,35
|9a
|3.480,97
|3.699,68
|3.759,84
|3.963,16
|4.335,69
|4.483,10
|8
|3.281,44
|3.486,59
|3.628,68
|3.770,54
|3.922,69
|3.995,85
|7
|3.095,23
|3.331,58
|3.472,38
|3.614,47
|3.748,49
|3.820,45
|6
|3.042,04
|3.236,55
|3.372,94
|3.507,92
|3.640,49
|3.708,02
|5
|2.928,99
|3.117,67
|3.245,11
|3.380,06
|3.505,47
|3.570,28
|4
|2.802,62
|2.993,55
|3.153,75
|3.253,48
|3.353,20
|3.411,60
|3
|2.762,69
|2.968,02
|3.017,99
|3.132,21
|3.217,92
|3.296,43
|2
|2.582,16
|2.784,28
|2.834,67
|2.906,58
|3.064,63
|3.229,97
|1
|
|2.355,52
|2.388,86
|2.430,55
|2.469,42
|2.569,47
Entgelttabelle ab 1.4.2022 bis 28.2.2024 - Monatsentgelte (Bund)
|Entgeltgruppe
|Grundentgelt
|Entwicklungsstufen
|Stufe 1
|Stufe 2
|Stufe 3
|Stufe 4
|Stufe 5
|Stufe 6
|15
|5.017,06
|5.358,22
|5.738,77
|6.258,28
|6.792,69
|7.144,27
|14
|4.542,98
|4.851,90
|5.255,33
|5.703,01
|6.202,05
|6.560,31
|13
|4.187,45
|4.526,02
|4.911,44
|5.329,90
|5.822,30
|6.089,52
|12
|3.752,91
|4.142,50
|4.597,79
|5.102,97
|5.695,74
|5.977,00
|11
|3.622,16
|3.980,48
|4.317,18
|4.682,47
|5.182,41
|5.463,69
|10
|3.492,26
|3.773,01
|4.092,18
|4.438,33
|4.823,79
|4.950,36
|9c
|3.361,34
|3.604,55
|3.908,13
|4.238,90
|4.597,52
|4.712,64
|9b
|3.230,42
|3.341,54
|3.619,82
|3.925,18
|4.261,26
|4.542,51
|9a
|3.099,50
|3.306,81
|3.363,83
|3.556,55
|3.909,66
|4.049,38
|8
|2.910,37
|3.104,82
|3.239,51
|3.373,97
|3.518,19
|3.587,54
|7
|2.733,87
|2.957,90
|3.091,36
|3.226,04
|3.353,07
|3.421,28
|6
|2.683,45
|2.867,82
|2.997,10
|3.125,04
|3.250,70
|3.314,71
|5
|2.576,29
|2.755,14
|2.875,93
|3.003,85
|3.122,72
|3.184,15
|4
|2.456,51
|2.637,49
|2.789,34
|2.883,87
|2.978,39
|3.033,74
|3
|2.418,66
|2.613,29
|2.660,65
|2.768,92
|2.850,16
|2.924,58
|2
|2.242,16
|2.439,13
|2.486,89
|2.555,05
|2.704,86
|2.861,58
|1
|
|2.015,52
|2.048,86
|2.090,55
|2.129,42
|2.229,47
Entgelttabelle gültig vom 1.4.2021 bis 31.3.2022
|Monatlich in EUR
|
|
|Entgeltgruppe
|Grundentgelt
|Entwicklungsstufen
|
|Stufe 1
|Stufe 2
|Stufe 3
|Stufe 4
|Stufe 5
|Stufe 6
|15
|4.928,35
|5.263,48
|5.637,30
|6.147,62
|6.672,58
|7.017,95
|14
|4.462,65
|4.766,11
|5.162,41
|5.602,17
|6.092,39
|6.444,31
|13
|4.113,41
|4.445,99
|4.824,60
|5.235,66
|5.719,35
|5.981,85
|12
|3.686,55
|4.069,25
|4.516,49
|5.012,74
|5.595,03
|5.871,32
|11
|3.558,11
|3.910,10
|4.240,84
|4.599,68
|5.090,78
|5.367,08
|10
|3.430,51
|3.706,30
|4.019,82
|4.359,85
|4.738,50
|4.862,83
|9c
|3.301,91
|3.540,82
|3.839,03
|4.163,95
|4.516,23
|4.629,31
|9b
|3.173,30
|3.282,46
|3.555,82
|3.855,78
|4.185,91
|4.462,19
|9a
|3.044,70
|3.248,34
|3.304,35
|3.493,66
|3.840,53
|3.977,78
|8
|2.858,91
|3.049,92
|3.182,23
|3.314,31
|3.455,98
|3.524,11
|7
|2.685,53
|2.905,60
|3.036,70
|3.169,00
|3.293,78
|3.360,79
|6
|2.636,00
|2.817,11
|2.944,11
|3.069,78
|3.193,22
|3.256,10
|5
|2.530,74
|2.706,42
|2.825,08
|2.950,74
|3.067,50
|3.127,85
|4
|2.413,07
|2.590,85
|2.740,02
|2.832,88
|2.925,73
|2.980,10
|3
|2.375,89
|2.567,08
|2.613,61
|2.719,96
|2.799,76
|2.872,87
|2
|2.202,51
|2.396,00
|2.442,92
|2.509,87
|2.657,03
|2.810,98
|1
|
|1.979,88
|2.012,63
|2.053,59
|2.091,77
|2.190,05
Entgelttabelle ab 1.3.2020 bis 31.3.2021 - Monatsentgelte TVöD (Bund)
39 Std. Wochenarbeitszeit
|Monatlich in EUR
|Entgeltgruppe
|Grundgehalt
|Entwicklungsstufen
|Stufe 1
|Stufe 2
|Stufe 3
|Stufe 4
|Stufe 5
|Stufe 6
|15Ü
|5.931,38
|6.582,83
|7.199,96
|7.611,40
|7.707,40
|-
|15
|4.860,31
|5.190,81
|5.559,47
|6.062,74
|6.580,45
|6.921,06
|14
|4.401,04
|4.700,31
|5.091,13
|5.524,82
|6.008,27
|6.355,34
|13
|4.056,62
|4.384,61
|4.757,99
|5.163,37
|5.640,38
|5.899,26
|12
|3.635,65
|4.013,07
|4.454,13
|4.943,53
|5.517,78
|5.790,26
|11
|3.508,11
|3.856,11
|4.182,29
|4.536,17
|5.020,49
|5.292,98
|10
|3.380,51
|3.655,13
|3.964,32
|4.299,65
|4.673,08
|4.795,69
|9c
|2.994,70
|3.490,82
|3.786,03
|4.106,46
|4.453,88
|4.565,39
|9b
|2.994,70
|3.232,46
|3.505,82
|3.802,54
|4.128,12
|4.400,58
|9a
|2.994,70
|3.198,34
|3.254,35
|3.443,66
|3.787,50
|3.922,86
|8
|2.808,91
|2.999,92
|3.132,23
|3.264,31
|3.405,98
|3.474,11
|7
|2.635,53
|2.855,60
|2.986,70
|3.119,00
|3.243,78
|3.310,79
|6
|2.586,00
|2.767,11
|2.894,11
|3.019,78
|3.143,22
|3.206,10
|5
|2.480,74
|2.656,42
|2.775,08
|2.900,74
|3.017,50
|3.077,85
|4
|2.363,07
|2.540,85
|2.690,02
|2.782,88
|2.875,73
|2.930,10
|3
|2.325,89
|2.517,08
|2.563,61
|2.669,96
|2.749,76
|2.822,87
|2Ü
|2.171,61
|2.393,99
|2.473,88
|2.580,40
|2.653,60
|2.708,23
|2
|2.152,51
|2.346,00
|2.392,92
|2.459,87
|2.607,03
|2.760,98
|1
|–
|1.929,88
|1.962,63
|2.003,59
|2.041,77
|2.140,0
11.08.2021 10:18 Uhr
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