Die wichtigsten Entgelttabellen im öffentlichen Dienst

Entgelttabelle TVöD/Bund

Hier finden Sie die Entgelttabelle TVöD-Bund gem. Anlage A (Bund).
Haufe Online Redaktion
Haufe Online Redaktion
Kapitel
Mann und Frau sitzen im Büro an Laptop
Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Entgelttabelle ab 1.5.2026 - Monatsentgelte (TVöD Bund)

EntgeltgruppeGrundentgeltEntwicklungsstufen
Stufe 1Stufe 2Stufe 3Stufe 4Stufe 5Stufe 6
155.827,866.208,966.634,057.214,397.811,378.204,11
145.298,275.643,356.094,016.594,127.151,577.551,78
134.901,115.279,325.709,876.177,316.727,387.025,87
124.415,704.850,915.359,505.923,826.586,006.900,18
114.269,644.669,925.046,035.454,106.012,566.326,77
104.124,534.438,164.794,695.181,375.611,955.753,35
9c3.978,294.249,974.589,094.958,595.359,195.487,80
9b3.833,503.956,174.267,034.608,134.983,575.297,75
9a3.691,523.917,373.981,074.196,354.590,804.746,88
83.486,403.697,293.843,363.992,404.153,504.230,97
73.294,983.537,943.682,693.828,763.969,054.045,24
63.240,303.440,253.580,463.719,223.855,503.926,20
53.124,083.318,043.449,053.587,783.716,703.783,33
42.994,173.190,453.355,143.457,663.560,173.620,20
32.953,133.164,203.215,573.332,993.421,103.501,81
22.767,542.975,323.027,123.101,043.263,523.433,49
1 2.543,55 2.568,832.611,692.651,642.754,50

Entgelttabelle ab 1.4.2025 bis 30.4.2026 - Monatsentgelte (TVöD Bund)

EntgeltgruppeGrundentgeltEntwicklungsstufen
Stufe 1Stufe 2Stufe 3Stufe 4Stufe 5Stufe 6
155.669,126.039,846.453,367.017,897.598,617.980,65
145.153,965.489,645.928,036.414,516.956,787.346,09
134.767,625.135,535.554,356.009,066.544,146.834,50
124.295,434.718,785.213,525.762,476.406,616.712,24
114.153,354.542,724.908,595.305,545.848,796.154,45
104.012,194.317,284.664,105.040,245.459,105.596,64
9c3.869,934.134,214.464,104.823,535.213,225.338,33
9b3.729,093.848,414.150,814.482,624.847,835.153,45
9a3.590,973.810,673.872,644.082,054.465,764.617,59
83.391,443.596,593.738,683.883,664.040,374.115,73
73.205,233.441,583.582,383.724,473.860,943.935,06
63.152,043.346,553.482,943.617,923.750,493.819,26
53.038,993.227,673.355,113.490,063.615,473.680,28
42.912,623.103,553.263,753.363,483.463,203.521,60
32.872,693.078,023.127,993.242,213.327,923.406,43
22.692,162.894,282.944,673.016,583.174,633.339,97
1 2.465,522.498,862.540,552.579,422.679,47

Entgelttabelle ab 1.3.2024 bis 31.3.2025 - Monatsentgelte (TVöD Bund)

EntgeltgruppeGrundentgeltEntwicklungsstufen
Stufe 1Stufe 2Stufe 3Stufe 4Stufe 5Stufe 6
155.504,005.863,926.265,406.813,497.377,297.748,20
145.003,845.329,755.755,376.227,686.754,167.132,13
134.628,764.985,955.392,575.834,046.353,536.635,44
124.170,324.581,345.061,675.594,636.220,016.516,74
114.032,384.410,414.765,625.151,015.678,445.975,19
103.895,334.191,534.528,254.893,445.300,105.433,63
9c3.757,214.013,804.334,084.683,045.061,385.182,84
9b3.619,093.736,324.029,914.352,064.706,635.003,35
9a3.480,973.699,683.759,843.963,164.335,694.483,10
83.281,443.486,593.628,683.770,543.922,693.995,85
73.095,233.331,583.472,383.614,473.748,493.820,45
63.042,043.236,553.372,943.507,923.640,493.708,02
52.928,993.117,673.245,113.380,063.505,473.570,28
42.802,622.993,553.153,753.253,483.353,203.411,60
32.762,692.968,023.017,993.132,213.217,923.296,43
22.582,162.784,282.834,672.906,583.064,633.229,97
1 2.355,522.388,862.430,552.469,422.569,47

Entgelttabelle ab 1.4.2022 bis 28.2.2024 -  Monatsentgelte (Bund)

EntgeltgruppeGrundentgeltEntwicklungsstufen
Stufe 1Stufe 2Stufe 3Stufe 4Stufe 5Stufe 6
155.017,065.358,225.738,776.258,286.792,697.144,27
144.542,984.851,905.255,335.703,016.202,056.560,31
134.187,454.526,024.911,445.329,905.822,306.089,52
123.752,914.142,504.597,795.102,975.695,745.977,00
113.622,163.980,484.317,184.682,475.182,415.463,69
103.492,263.773,014.092,184.438,334.823,794.950,36
9c3.361,343.604,553.908,134.238,904.597,524.712,64
9b3.230,423.341,543.619,823.925,184.261,264.542,51
9a3.099,503.306,813.363,833.556,553.909,664.049,38
82.910,373.104,823.239,513.373,973.518,193.587,54
72.733,872.957,903.091,363.226,043.353,073.421,28
62.683,452.867,822.997,103.125,043.250,703.314,71
52.576,292.755,142.875,933.003,853.122,723.184,15
42.456,512.637,492.789,342.883,872.978,393.033,74
32.418,662.613,292.660,652.768,922.850,162.924,58
22.242,162.439,132.486,892.555,052.704,862.861,58
1 2.015,522.048,862.090,552.129,422.229,47

Entgelttabelle gültig vom 1.4.2021 bis 31.3.2022

 

Monatlich in EUR  
EntgeltgruppeGrundentgeltEntwicklungsstufen
 Stufe 1Stufe 2Stufe 3Stufe 4Stufe 5Stufe 6
154.928,355.263,485.637,306.147,626.672,587.017,95
144.462,654.766,115.162,415.602,176.092,396.444,31
134.113,414.445,994.824,605.235,665.719,355.981,85
123.686,554.069,254.516,495.012,745.595,035.871,32
113.558,113.910,104.240,844.599,685.090,785.367,08
103.430,513.706,304.019,824.359,854.738,504.862,83
9c3.301,913.540,823.839,034.163,954.516,234.629,31
9b3.173,303.282,463.555,823.855,784.185,914.462,19
9a3.044,703.248,343.304,353.493,663.840,533.977,78
82.858,913.049,923.182,233.314,313.455,983.524,11
72.685,532.905,603.036,703.169,003.293,783.360,79
62.636,002.817,112.944,113.069,783.193,223.256,10
52.530,742.706,422.825,082.950,743.067,503.127,85
42.413,072.590,852.740,022.832,882.925,732.980,10
32.375,892.567,082.613,612.719,962.799,762.872,87
22.202,512.396,002.442,922.509,872.657,032.810,98
1 1.979,882.012,632.053,592.091,772.190,05

Entgelttabelle ab 1.3.2020 bis 31.3.2021 - Monatsentgelte TVöD (Bund)

39 Std. Wochenarbeitszeit

Monatlich in EUR
EntgeltgruppeGrundgehaltEntwicklungsstufen
Stufe 1Stufe 2Stufe 3Stufe 4Stufe 5Stufe 6
15Ü5.931,386.582,837.199,967.611,407.707,40-
154.860,315.190,815.559,476.062,746.580,456.921,06
144.401,044.700,315.091,135.524,826.008,276.355,34
134.056,624.384,614.757,995.163,375.640,385.899,26
123.635,654.013,074.454,134.943,535.517,785.790,26
113.508,113.856,114.182,294.536,175.020,495.292,98
103.380,513.655,133.964,324.299,654.673,084.795,69
9c2.994,703.490,823.786,034.106,464.453,884.565,39
9b2.994,703.232,463.505,823.802,544.128,124.400,58
9a2.994,703.198,343.254,353.443,663.787,503.922,86
82.808,912.999,923.132,233.264,313.405,983.474,11
72.635,532.855,602.986,703.119,003.243,783.310,79
62.586,002.767,112.894,113.019,783.143,223.206,10
52.480,742.656,422.775,082.900,743.017,503.077,85
42.363,072.540,852.690,022.782,882.875,732.930,10
32.325,892.517,082.563,612.669,962.749,762.822,87
2.171,612.393,992.473,882.580,402.653,602.708,23
22.152,512.346,002.392,922.459,872.607,032.760,98
11.929,881.962,632.003,592.041,772.140,0
Schlagworte zum Thema:  Entgelt , TVöD
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge
0 Kommentare
Sie haben noch keinen Text eingegeben.

11.08.2021 10:18 Uhr

Haufe Online Redaktion: Dieser Text wurde redaktionell gelöscht.

Zum Haufe Shop
Zum Thema Personal & Tarifrecht
Haufe TVöD Office Platin: Die wegweisende HR-Software für den TVöD und TV-V.
Haufe TVöD Office Platin

Die HR-Software für Ihre Personalarbeit im öffentlichen Dienst: Profitieren Sie von rechtssicherem Fachwissen, zeitsparenden Arbeitshilfen wie dem Abmahnungsgenerator, effizienter Online-Weiterbildung und dem neuen KI-Assistenten CoPilot HR öD für perfekte Ergebnisse.
Personalarbeit digital meistern: TV-L Office Premium
Haufe TV-L Office Premium

Haufe TV-L Office Premium ist die HR-Software für Ihre Personalarbeit im öffentlichen Dienst der Länder. Profitieren Sie von rechtssicherem Fachwissen, zeitsparenden Arbeitshilfen wie dem Zeugnisgenerator, effizienter Online-Weiterbildung und dem neuen KI-Assistenten CoPilot HR öD für perfekte Ergebnisse.
Jetzt für TV-V & TVöD: In nur 4 Schritten zur rechtssicheren Stellenbewertung
Haufe Eingruppierungsmanager

Digitalisieren Sie jetzt mit unserem Haufe Eingruppierungsmanager Ihren Eingruppierungs-Workflow rechtssicher und effizient. Er hilft bei der korrekten Stellenbewertungen nach dem TVöD und TV-V.
Haufe Shop: Haufe TVöD Office Professional
Haufe TVöD Office Professional

Gestalten Sie mit Haufe TVöD Office Professional Ihre TVöD-Personalarbeit noch effizienter. Mit der meistgenutzten Fachdatenbank für das Personalwesen im öffentlichen Dienst profitieren Sie von einer ausführlichen TVöD-Kommentierung sowie Kommentaren und Beiträgen rund um allgemeines Arbeitsrecht, SGB, Personalvertretungsrecht, Gehaltsabrechnung und Zusatzversorgung.

Bleiben Sie immer Up-to-date mit dem Öffentlicher Dienst Newsletter - kostenlos und unverbindlich