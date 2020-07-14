Die wichtigsten Entgelttabellen im öffentlichen Dienst

Entgelttabelle TV-L Sozial- und Erziehungsdienst

Diese Entgelttabelle beinhaltet die Monatsentgelte Sozial- und Erziehungsdienst TV-L gem. Anlage G aus der Tarifrunde 2019.
Haufe Online Redaktion
Haufe Online Redaktion
Kapitel
Geld
Bild: Haufe Online Redaktion

Entgelttabelle ab 1.4.2026 - 28.2.2027 Monatsentgelte Sozial- und Erziehungsdienst (Anlage G)

 

EntgeltgruppeGrundentgeltEntwicklungsstufen
 Stufe 1Stufe 2Stufe 3Stufe 4Stufe 5Stufe 6
monatlich in EUR
S 184.695,814.831,985.427,515.874,126.544,066.953,44
S 174.285,304.645,905.129,725.427,516.022,976.372,84
S 164.189,024.549,164.876,665.278,615.725,245.993,21
S 154.040,874.385,364.683,165.025,555.576,375.814,54
S 144.020,784.342,614.673,515.010,125.382,335.642,84
S 133.956,354.238,904.608,694.906,415.278,615.464,69
S 123.904,994.227,504.582,064.894,695.281,785.445,55
S 11b3.809,384.170,464.359,564.835,945.208,165.431,46
S 11a3.735,574.094,374.282,254.757,575.129,725.353,05
S 93.553,323.872,744.155,774.571,344.962,095.263,58
S 8b3.489,553.794,834.080,014.494,854.883,745.181,91
S 8a3.444,293.717,033.963,344.196,704.423,544.660,13
S 73.369,053.625,893.855,894.087,124.260,594.519,37
S 43.206,283.478,253.675,213.812,513.942,624.145,27
S 33.019,443.291,263.480,363.654,013.735,193.832,75
S 22.915,573.140,473.205,033.308,323.392,253.463,27

Entgelttabelle ab 1.11.2025 - 31.3.2026  Monatsentgelte Sozial- und Erziehungsdienst (Anlage G)

 

EntgeltgruppeGrundentgeltEntwicklungsstufen
 Stufe 1Stufe 2Stufe 3Stufe 4Stufe 5Stufe 6
monatlich in EUR
S 184.567,914.700,375.279,685.714,126.365,826.764,05
S 174.168,584.519,364.990,005.279,685.858,926.199,26
S 164.074,924.425,254.743,835.134,835.569,305.829,97
S 153.930,814.265,914.555,604.888,675.424,485.656,17
S 143.911,264.224,334.546,224.873,665.235,735.489,14
S 133.848,594.123,444.483,164.772,775.134,835.315,85
S 123.798,634.112,354.457,264.761,375.137,925.297,23
S 11b3.705,624.056,874.240,824.704,225.066,305.283,52
S 11a3.633,823.982,854.165,614.627,994.990,005.207,25
S 93.453,323.767,264.042,584.446,834.826,945.120,21
S 8b3.389,553.691,473.968,884.372,424.750,725.040,77
S 8a3.344,293.615,793.855,394.082,394.303,054.533,20
S 73.269,053.525,893.750,873.975,804.144,544.396,27
S 43.106,283.378,253.575,113.708,673.835,234.032,36
S 32.919,443.191,263.380,363.554,013.633,453.728,36
S 22.815,573.040,473.105,033.208,323.292,253.363,27

Entgelttabelle ab 1.2.2025 - 31.10.2025  Monatsentgelte Sozial- und Erziehungsdienst (Anlage G)

 

EntgeltgruppeGrundentgeltEntwicklungsstufen
 Stufe 1Stufe 2Stufe 3Stufe 4Stufe 5Stufe 6
monatlich in EUR
S 184.567,914.700,375.279,685.714,126.365,826.764,05
S 174.168,584.519,364.990,005.279,685.858,926.199,26
S 164.074,924.425,254.743,835.134,835.569,305.829,97
S 153.930,814.265,914.555,604.888,675.424,485.656,17
S 143.911,264.224,334.546,224.873,665.235,735.489,14
S 133.848,594.123,444.483,164.772,775.134,835.315,85
S 123.798,634.112,354.457,264.761,375.137,925.297,23
S 11b3.705,624.056,874.240,824.704,225.066,305.283,52
S 11a3.633,823.982,854.165,614.627,994.990,005.207,25
S 93.453,323.767,264.042,584.446,834.826,945.120,21
S 8b3.389,553.691,473.968,884.372,424.750,725.040,77
S 8a3.344,293.615,793.855,394.082,394.303,054.533,20
S 73.269,053.525,893.750,873.975,804.144,544.396,27
S 43.106,283.378,253.575,113.708,673.835,234.032,36
S 32.919,443.191,263.380,363.554,013.633,453.728,36
S 22.815,573.040,473.105,033.208,323.292,253.363,27

 

Entgelttabelle ab 1.11.2024 - 31.1.2025 -  Monatsentgelte Sozial- und Erziehungsdienst (Anlage G)

 

EntgeltgruppeGrundentgeltEntwicklungsstufen
 Stufe 1Stufe 2Stufe 3Stufe 4Stufe 5Stufe 6
monatlich in EUR
S 184.329,774.455,335.004,445.416,236.033,956.411,42
S 173.951,264.283,754.729,865.004,445.553,485.876,08
S 163.862,484.194,554.496,524.867,145.278,965.526,04
S 153.725,894.043,524.318,104.633,815.141,695.361,30
S 143.707,364.004,104.309,214.619,584.962,785.202,98
S 133.647,953.908,474.249,444.523,954.867,145.038,72
S 123.600,603.897,964.224,894.513,154.870,075.021,07
S 11b3.512,443.845,374.019,734.458,984.802,185.008,08
S 11a3.444,383.775,213.948,454.386,724.729,864.935,78
S 93.273,293.570,863.831,834.215,004.575,304.853,28
S 8b3.212,843.499,023.761,974.144,474.503,054.777,98
S 8a3.169,943.427,293.654,403.869,564.078,724.296,87
S 73.098,633.342,083.555,333.768,533.928,474.167,08
S 42.944,343.202,133.388,733.515,333.635,293.822,14
S 32.767,243.024,893.204,133.368,733.444,033.533,99
S 22.668,792.881,962.943,163.041,063.120,623.187,93

Entgelttabelle ab 1.10.2023 - 31.10.2024 -  Monatsentgelte Sozial- und Erziehungsdienst (Anlage G)

 

EntgeltgruppeGrundentgeltEntwicklungsstufen
 Stufe 1Stufe 2Stufe 3Stufe 4Stufe 5Stufe 6
monatlich in EUR
S 184.129,774.255,334.804,445.216,235.833,956.211,42
S 173.751,264.083,754.529,864.804,445.353,485.676,08
S 163.662,483.994,554.296,524.667,145.078,965.326,04
S 153.525,893.843,524.118,104.433,814.941,695.161,30
S 143.507,363.804,104.109,214.419,584.762,785.002,98
S 133.447,953.708,474.049,444.323,954.667,144.838,72
S 123.400,603.697,964.024,894.313,154.670,074.821,07
S 11b3.312,443.645,373.819,734.258,984.602,184.808,08
S 11a3.244,383.575,213.748,454.186,724.529,864.735,78
S 93.012,843.299,023.561,973.944,474.303,054.577,98
S 8b3.012,843.299,023.561,973.944,474.303,054.577,98
S 8a2.969,943.227,293.454,403.669,563.878,724.096,87
S 72.898,633.142,083.355,333.568,533.728,473.967,08
S 42.744,343.002,133.188,733.315,333.435,293.622,14
S 32.567,242.824,893.004,133.168,733.244,033.333,99
S 22.468,792.681,962.743,162.841,062.920,622.987,93

Entgelttabelle ab 1.12.2022 - 30.9.2023 -  Monatsentgelte Sozial- und Erziehungsdienst (Anlage G)

 

EntgeltgruppeGrundentgeltEntwicklungsstufen
 Stufe 1Stufe 2Stufe 3Stufe 4Stufe 5Stufe 6
monatlich in EUR
S 184.129,774.255,334.804,445.216,235.833,956.211,42
S 173.751,264.083,754.529,864.804,445.353,485.676,08
S 163.662,483.994,554.296,524.667,145.078,965.326,04
S 153.525,893.843,524.118,104.433,814.941,695.161,30
S 143.507,363.804,104.109,214.419,584.762,785.002,98
S 133.447,953.708,474.049,444.323,954.667,144.838,72
S 123.400,603.697,964.024,894.313,154.670,074.821,07
S 11b3.312,443.645,373.819,734.258,984.602,184.808,08
S 11a3.244,383.575,213.748,454.186,724.529,864.735,78
S 93.012,843.299,023.561,973.944,474.303,054.577,98
S 8b3.012,843.299,023.561,973.944,474.303,054.577,98
S 8a2.969,943.227,293.454,403.669,563.878,724.096,87
S 72.898,633.142,083.355,333.568,533.728,473.967,08
S 42.744,343.002,133.188,733.315,333.435,293.622,14
S 32.567,242.824,893.004,133.168,733.244,033.333,99
S 22.468,792.681,962.743,162.841,062.920,622.987,93

 

Entgelttabelle ab 1.1.2021 - 30.11.2022 -  Monatsentgelte Sozial- und Erziehungsdienst (Anlage G)

 

EntgeltgruppeGrundentgeltEntwicklungsstufen
 Stufe 1Stufe 2Stufe 3Stufe 4Stufe 5Stufe 6
monatlich in EUR
S 184.017,294.139,434.673,585.074,155.675,056.042,24
S 173.649,093.972,524.406,484.673,585.207,675.521,48
S 163.562,723.885,754.179,494.540,024.940,625.180,97
S 153.429,853.738,834.005,934.313,044.807,095.020,72
S 143.411,833.700,493.997,294.299,204.633,054.866,71
S 133.354,043.607,463.939,144.206,184.540,024.706,93
S 123.307,983.597,243.915,264.195,674.542,874.689,76
S 11b3.222,223.546,083.715,694.142,984.476,834.677,12
S 11a3.156,013.477,833.646,354.072,684.406,484.606,79
S 92.930,783.209,163.464,953.837,034.185,854.453,29
S 8b2.930,783.209,163.464,953.837,034.185,854.453,29
S 8a2.889,053.139,393.360,313.569,613.773,073.985,28
S 72.819,683.056,503.263,943.471,333.626,923.859,03
S 42.669,592.920,363.101,883.225,033.341,723.523,48
S 32.497,322.747,952.922,313.082,423.155,673.243,18
S 22.401,552.608,912.668,442.763,682.841,072.906,55

Entgelttabelle 1.1.2020-31.12.2020 - Monatsentgelte Sozial- und Erziehungsdienst (Anlage G) 

 

EntgeltgruppeGrundentgeltEntwicklungsstufen
 Stufe 1Stufe 2Stufe 3Stufe 4Stufe 5Stufe 6
monatlich in EUR
S 183.966,134.086,714.614,065.009,535.602,775.965,29
S 173.602,623.921,934.350,364.614,065.141,355.451,16
S 163.517,353.836,264.126,264.482,204.877,705.114,99
S 153.386,173.691,213.954,914.258,114.745,874.956,78
S 143.368,383.653,363.946,384.244,454.574,044.804,73
S 133.311,323.561,523.888,974.152,614.482,204.646,98
S 123.265,853.551,433.865,404.142,244.485,014.630,03
S 11b3.181,183.500,923.668,374.090,224.419,814.617,55
S 11a3.115,823.433,543.599,914.020,814.350,364.548,12
S 92.893,453.168,293.420,823.788,164.132,544.396,57
S 8b2.893,453.168,293.420,823.788,164.132,544.396,57
S 8a2.852,263.099,413.317,513.524,153.725,023.934,52
S 72.783,773.017,573.222,373.427,123.580,733.809,88
S 42.635,592.883,173.062,383.183,963.299,163.478,61
S 32.465,512.712,952.885,093.043,163.115,483.201,88
S 22.351,552.558,912.618,442.713,682.791,072.856,55
Schlagworte zum Thema:  Entgelt , TV-L
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge
0 Kommentare
Sie haben noch keinen Text eingegeben.

11.08.2021 10:18 Uhr

Haufe Online Redaktion: Dieser Text wurde redaktionell gelöscht.

Zum Haufe Shop
Zum Thema Personal & Tarifrecht
Haufe TVöD Office Platin: Die wegweisende HR-Software für den TVöD und TV-V.
Haufe TVöD Office Platin

Die HR-Software für Ihre Personalarbeit im öffentlichen Dienst: Profitieren Sie von rechtssicherem Fachwissen, zeitsparenden Arbeitshilfen wie dem Abmahnungsgenerator, effizienter Online-Weiterbildung und dem neuen KI-Assistenten CoPilot HR öD für perfekte Ergebnisse.
Personalarbeit digital meistern: TV-L Office Premium
Haufe TV-L Office Premium

Haufe TV-L Office Premium ist die HR-Software für Ihre Personalarbeit im öffentlichen Dienst der Länder. Profitieren Sie von rechtssicherem Fachwissen, zeitsparenden Arbeitshilfen wie dem Zeugnisgenerator, effizienter Online-Weiterbildung und dem neuen KI-Assistenten CoPilot HR öD für perfekte Ergebnisse.
Jetzt für TV-V & TVöD: In nur 4 Schritten zur rechtssicheren Stellenbewertung
Haufe Eingruppierungsmanager

Digitalisieren Sie jetzt mit unserem Haufe Eingruppierungsmanager Ihren Eingruppierungs-Workflow rechtssicher und effizient. Er hilft bei der korrekten Stellenbewertungen nach dem TVöD und TV-V.
Sicher agieren: Schnelleinstieg in das Vergaberecht
Schnelleinstieg in das Vergaberecht

Bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen müssen Transparenz und der wirtschaftliche Umgang der zur Verfügung stehenden Mittel gewährleistet sein. Dieses Buch zeigt Ihnen, wie Sie die Regelungen des Vergaberechts sicher und effizient umsetzen.

Bleiben Sie immer Up-to-date mit dem Öffentlicher Dienst Newsletter - kostenlos und unverbindlich