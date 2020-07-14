Entgelttabelle TV-L Sozial- und Erziehungsdienst

Entgelttabelle ab 1.4.2026 - 28.2.2027 Monatsentgelte Sozial- und Erziehungsdienst (Anlage G)
|Entgeltgruppe
|Grundentgelt
|Entwicklungsstufen
|Stufe 1
|Stufe 2
|Stufe 3
|Stufe 4
|Stufe 5
|Stufe 6
|monatlich in EUR
|S 18
|4.695,81
|4.831,98
|5.427,51
|5.874,12
|6.544,06
|6.953,44
|S 17
|4.285,30
|4.645,90
|5.129,72
|5.427,51
|6.022,97
|6.372,84
|S 16
|4.189,02
|4.549,16
|4.876,66
|5.278,61
|5.725,24
|5.993,21
|S 15
|4.040,87
|4.385,36
|4.683,16
|5.025,55
|5.576,37
|5.814,54
|S 14
|4.020,78
|4.342,61
|4.673,51
|5.010,12
|5.382,33
|5.642,84
|S 13
|3.956,35
|4.238,90
|4.608,69
|4.906,41
|5.278,61
|5.464,69
|S 12
|3.904,99
|4.227,50
|4.582,06
|4.894,69
|5.281,78
|5.445,55
|S 11b
|3.809,38
|4.170,46
|4.359,56
|4.835,94
|5.208,16
|5.431,46
|S 11a
|3.735,57
|4.094,37
|4.282,25
|4.757,57
|5.129,72
|5.353,05
|S 9
|3.553,32
|3.872,74
|4.155,77
|4.571,34
|4.962,09
|5.263,58
|S 8b
|3.489,55
|3.794,83
|4.080,01
|4.494,85
|4.883,74
|5.181,91
|S 8a
|3.444,29
|3.717,03
|3.963,34
|4.196,70
|4.423,54
|4.660,13
|S 7
|3.369,05
|3.625,89
|3.855,89
|4.087,12
|4.260,59
|4.519,37
|S 4
|3.206,28
|3.478,25
|3.675,21
|3.812,51
|3.942,62
|4.145,27
|S 3
|3.019,44
|3.291,26
|3.480,36
|3.654,01
|3.735,19
|3.832,75
|S 2
|2.915,57
|3.140,47
|3.205,03
|3.308,32
|3.392,25
|3.463,27
Entgelttabelle ab 1.11.2025 - 31.3.2026 Monatsentgelte Sozial- und Erziehungsdienst (Anlage G)
|Entgeltgruppe
|Grundentgelt
|Entwicklungsstufen
|Stufe 1
|Stufe 2
|Stufe 3
|Stufe 4
|Stufe 5
|Stufe 6
|monatlich in EUR
|S 18
|4.567,91
|4.700,37
|5.279,68
|5.714,12
|6.365,82
|6.764,05
|S 17
|4.168,58
|4.519,36
|4.990,00
|5.279,68
|5.858,92
|6.199,26
|S 16
|4.074,92
|4.425,25
|4.743,83
|5.134,83
|5.569,30
|5.829,97
|S 15
|3.930,81
|4.265,91
|4.555,60
|4.888,67
|5.424,48
|5.656,17
|S 14
|3.911,26
|4.224,33
|4.546,22
|4.873,66
|5.235,73
|5.489,14
|S 13
|3.848,59
|4.123,44
|4.483,16
|4.772,77
|5.134,83
|5.315,85
|S 12
|3.798,63
|4.112,35
|4.457,26
|4.761,37
|5.137,92
|5.297,23
|S 11b
|3.705,62
|4.056,87
|4.240,82
|4.704,22
|5.066,30
|5.283,52
|S 11a
|3.633,82
|3.982,85
|4.165,61
|4.627,99
|4.990,00
|5.207,25
|S 9
|3.453,32
|3.767,26
|4.042,58
|4.446,83
|4.826,94
|5.120,21
|S 8b
|3.389,55
|3.691,47
|3.968,88
|4.372,42
|4.750,72
|5.040,77
|S 8a
|3.344,29
|3.615,79
|3.855,39
|4.082,39
|4.303,05
|4.533,20
|S 7
|3.269,05
|3.525,89
|3.750,87
|3.975,80
|4.144,54
|4.396,27
|S 4
|3.106,28
|3.378,25
|3.575,11
|3.708,67
|3.835,23
|4.032,36
|S 3
|2.919,44
|3.191,26
|3.380,36
|3.554,01
|3.633,45
|3.728,36
|S 2
|2.815,57
|3.040,47
|3.105,03
|3.208,32
|3.292,25
|3.363,27
Entgelttabelle ab 1.2.2025 - 31.10.2025 Monatsentgelte Sozial- und Erziehungsdienst (Anlage G)
|Entgeltgruppe
|Grundentgelt
|Entwicklungsstufen
|Stufe 1
|Stufe 2
|Stufe 3
|Stufe 4
|Stufe 5
|Stufe 6
|monatlich in EUR
|S 18
|4.567,91
|4.700,37
|5.279,68
|5.714,12
|6.365,82
|6.764,05
|S 17
|4.168,58
|4.519,36
|4.990,00
|5.279,68
|5.858,92
|6.199,26
|S 16
|4.074,92
|4.425,25
|4.743,83
|5.134,83
|5.569,30
|5.829,97
|S 15
|3.930,81
|4.265,91
|4.555,60
|4.888,67
|5.424,48
|5.656,17
|S 14
|3.911,26
|4.224,33
|4.546,22
|4.873,66
|5.235,73
|5.489,14
|S 13
|3.848,59
|4.123,44
|4.483,16
|4.772,77
|5.134,83
|5.315,85
|S 12
|3.798,63
|4.112,35
|4.457,26
|4.761,37
|5.137,92
|5.297,23
|S 11b
|3.705,62
|4.056,87
|4.240,82
|4.704,22
|5.066,30
|5.283,52
|S 11a
|3.633,82
|3.982,85
|4.165,61
|4.627,99
|4.990,00
|5.207,25
|S 9
|3.453,32
|3.767,26
|4.042,58
|4.446,83
|4.826,94
|5.120,21
|S 8b
|3.389,55
|3.691,47
|3.968,88
|4.372,42
|4.750,72
|5.040,77
|S 8a
|3.344,29
|3.615,79
|3.855,39
|4.082,39
|4.303,05
|4.533,20
|S 7
|3.269,05
|3.525,89
|3.750,87
|3.975,80
|4.144,54
|4.396,27
|S 4
|3.106,28
|3.378,25
|3.575,11
|3.708,67
|3.835,23
|4.032,36
|S 3
|2.919,44
|3.191,26
|3.380,36
|3.554,01
|3.633,45
|3.728,36
|S 2
|2.815,57
|3.040,47
|3.105,03
|3.208,32
|3.292,25
|3.363,27
Entgelttabelle ab 1.11.2024 - 31.1.2025 - Monatsentgelte Sozial- und Erziehungsdienst (Anlage G)
|Entgeltgruppe
|Grundentgelt
|Entwicklungsstufen
|Stufe 1
|Stufe 2
|Stufe 3
|Stufe 4
|Stufe 5
|Stufe 6
|monatlich in EUR
|S 18
|4.329,77
|4.455,33
|5.004,44
|5.416,23
|6.033,95
|6.411,42
|S 17
|3.951,26
|4.283,75
|4.729,86
|5.004,44
|5.553,48
|5.876,08
|S 16
|3.862,48
|4.194,55
|4.496,52
|4.867,14
|5.278,96
|5.526,04
|S 15
|3.725,89
|4.043,52
|4.318,10
|4.633,81
|5.141,69
|5.361,30
|S 14
|3.707,36
|4.004,10
|4.309,21
|4.619,58
|4.962,78
|5.202,98
|S 13
|3.647,95
|3.908,47
|4.249,44
|4.523,95
|4.867,14
|5.038,72
|S 12
|3.600,60
|3.897,96
|4.224,89
|4.513,15
|4.870,07
|5.021,07
|S 11b
|3.512,44
|3.845,37
|4.019,73
|4.458,98
|4.802,18
|5.008,08
|S 11a
|3.444,38
|3.775,21
|3.948,45
|4.386,72
|4.729,86
|4.935,78
|S 9
|3.273,29
|3.570,86
|3.831,83
|4.215,00
|4.575,30
|4.853,28
|S 8b
|3.212,84
|3.499,02
|3.761,97
|4.144,47
|4.503,05
|4.777,98
|S 8a
|3.169,94
|3.427,29
|3.654,40
|3.869,56
|4.078,72
|4.296,87
|S 7
|3.098,63
|3.342,08
|3.555,33
|3.768,53
|3.928,47
|4.167,08
|S 4
|2.944,34
|3.202,13
|3.388,73
|3.515,33
|3.635,29
|3.822,14
|S 3
|2.767,24
|3.024,89
|3.204,13
|3.368,73
|3.444,03
|3.533,99
|S 2
|2.668,79
|2.881,96
|2.943,16
|3.041,06
|3.120,62
|3.187,93
Entgelttabelle ab 1.10.2023 - 31.10.2024 - Monatsentgelte Sozial- und Erziehungsdienst (Anlage G)
|Entgeltgruppe
|Grundentgelt
|Entwicklungsstufen
|Stufe 1
|Stufe 2
|Stufe 3
|Stufe 4
|Stufe 5
|Stufe 6
|monatlich in EUR
|S 18
|4.129,77
|4.255,33
|4.804,44
|5.216,23
|5.833,95
|6.211,42
|S 17
|3.751,26
|4.083,75
|4.529,86
|4.804,44
|5.353,48
|5.676,08
|S 16
|3.662,48
|3.994,55
|4.296,52
|4.667,14
|5.078,96
|5.326,04
|S 15
|3.525,89
|3.843,52
|4.118,10
|4.433,81
|4.941,69
|5.161,30
|S 14
|3.507,36
|3.804,10
|4.109,21
|4.419,58
|4.762,78
|5.002,98
|S 13
|3.447,95
|3.708,47
|4.049,44
|4.323,95
|4.667,14
|4.838,72
|S 12
|3.400,60
|3.697,96
|4.024,89
|4.313,15
|4.670,07
|4.821,07
|S 11b
|3.312,44
|3.645,37
|3.819,73
|4.258,98
|4.602,18
|4.808,08
|S 11a
|3.244,38
|3.575,21
|3.748,45
|4.186,72
|4.529,86
|4.735,78
|S 9
|3.012,84
|3.299,02
|3.561,97
|3.944,47
|4.303,05
|4.577,98
|S 8b
|3.012,84
|3.299,02
|3.561,97
|3.944,47
|4.303,05
|4.577,98
|S 8a
|2.969,94
|3.227,29
|3.454,40
|3.669,56
|3.878,72
|4.096,87
|S 7
|2.898,63
|3.142,08
|3.355,33
|3.568,53
|3.728,47
|3.967,08
|S 4
|2.744,34
|3.002,13
|3.188,73
|3.315,33
|3.435,29
|3.622,14
|S 3
|2.567,24
|2.824,89
|3.004,13
|3.168,73
|3.244,03
|3.333,99
|S 2
|2.468,79
|2.681,96
|2.743,16
|2.841,06
|2.920,62
|2.987,93
Entgelttabelle ab 1.12.2022 - 30.9.2023 - Monatsentgelte Sozial- und Erziehungsdienst (Anlage G)
|Entgeltgruppe
|Grundentgelt
|Entwicklungsstufen
|Stufe 1
|Stufe 2
|Stufe 3
|Stufe 4
|Stufe 5
|Stufe 6
|monatlich in EUR
|S 18
|4.129,77
|4.255,33
|4.804,44
|5.216,23
|5.833,95
|6.211,42
|S 17
|3.751,26
|4.083,75
|4.529,86
|4.804,44
|5.353,48
|5.676,08
|S 16
|3.662,48
|3.994,55
|4.296,52
|4.667,14
|5.078,96
|5.326,04
|S 15
|3.525,89
|3.843,52
|4.118,10
|4.433,81
|4.941,69
|5.161,30
|S 14
|3.507,36
|3.804,10
|4.109,21
|4.419,58
|4.762,78
|5.002,98
|S 13
|3.447,95
|3.708,47
|4.049,44
|4.323,95
|4.667,14
|4.838,72
|S 12
|3.400,60
|3.697,96
|4.024,89
|4.313,15
|4.670,07
|4.821,07
|S 11b
|3.312,44
|3.645,37
|3.819,73
|4.258,98
|4.602,18
|4.808,08
|S 11a
|3.244,38
|3.575,21
|3.748,45
|4.186,72
|4.529,86
|4.735,78
|S 9
|3.012,84
|3.299,02
|3.561,97
|3.944,47
|4.303,05
|4.577,98
|S 8b
|3.012,84
|3.299,02
|3.561,97
|3.944,47
|4.303,05
|4.577,98
|S 8a
|2.969,94
|3.227,29
|3.454,40
|3.669,56
|3.878,72
|4.096,87
|S 7
|2.898,63
|3.142,08
|3.355,33
|3.568,53
|3.728,47
|3.967,08
|S 4
|2.744,34
|3.002,13
|3.188,73
|3.315,33
|3.435,29
|3.622,14
|S 3
|2.567,24
|2.824,89
|3.004,13
|3.168,73
|3.244,03
|3.333,99
|S 2
|2.468,79
|2.681,96
|2.743,16
|2.841,06
|2.920,62
|2.987,93
Entgelttabelle ab 1.1.2021 - 30.11.2022 - Monatsentgelte Sozial- und Erziehungsdienst (Anlage G)
|Entgeltgruppe
|Grundentgelt
|Entwicklungsstufen
|Stufe 1
|Stufe 2
|Stufe 3
|Stufe 4
|Stufe 5
|Stufe 6
|monatlich in EUR
|S 18
|4.017,29
|4.139,43
|4.673,58
|5.074,15
|5.675,05
|6.042,24
|S 17
|3.649,09
|3.972,52
|4.406,48
|4.673,58
|5.207,67
|5.521,48
|S 16
|3.562,72
|3.885,75
|4.179,49
|4.540,02
|4.940,62
|5.180,97
|S 15
|3.429,85
|3.738,83
|4.005,93
|4.313,04
|4.807,09
|5.020,72
|S 14
|3.411,83
|3.700,49
|3.997,29
|4.299,20
|4.633,05
|4.866,71
|S 13
|3.354,04
|3.607,46
|3.939,14
|4.206,18
|4.540,02
|4.706,93
|S 12
|3.307,98
|3.597,24
|3.915,26
|4.195,67
|4.542,87
|4.689,76
|S 11b
|3.222,22
|3.546,08
|3.715,69
|4.142,98
|4.476,83
|4.677,12
|S 11a
|3.156,01
|3.477,83
|3.646,35
|4.072,68
|4.406,48
|4.606,79
|S 9
|2.930,78
|3.209,16
|3.464,95
|3.837,03
|4.185,85
|4.453,29
|S 8b
|2.930,78
|3.209,16
|3.464,95
|3.837,03
|4.185,85
|4.453,29
|S 8a
|2.889,05
|3.139,39
|3.360,31
|3.569,61
|3.773,07
|3.985,28
|S 7
|2.819,68
|3.056,50
|3.263,94
|3.471,33
|3.626,92
|3.859,03
|S 4
|2.669,59
|2.920,36
|3.101,88
|3.225,03
|3.341,72
|3.523,48
|S 3
|2.497,32
|2.747,95
|2.922,31
|3.082,42
|3.155,67
|3.243,18
|S 2
|2.401,55
|2.608,91
|2.668,44
|2.763,68
|2.841,07
|2.906,55
Entgelttabelle 1.1.2020-31.12.2020 - Monatsentgelte Sozial- und Erziehungsdienst (Anlage G)
|Entgeltgruppe
|Grundentgelt
|Entwicklungsstufen
|Stufe 1
|Stufe 2
|Stufe 3
|Stufe 4
|Stufe 5
|Stufe 6
|monatlich in EUR
|S 18
|3.966,13
|4.086,71
|4.614,06
|5.009,53
|5.602,77
|5.965,29
|S 17
|3.602,62
|3.921,93
|4.350,36
|4.614,06
|5.141,35
|5.451,16
|S 16
|3.517,35
|3.836,26
|4.126,26
|4.482,20
|4.877,70
|5.114,99
|S 15
|3.386,17
|3.691,21
|3.954,91
|4.258,11
|4.745,87
|4.956,78
|S 14
|3.368,38
|3.653,36
|3.946,38
|4.244,45
|4.574,04
|4.804,73
|S 13
|3.311,32
|3.561,52
|3.888,97
|4.152,61
|4.482,20
|4.646,98
|S 12
|3.265,85
|3.551,43
|3.865,40
|4.142,24
|4.485,01
|4.630,03
|S 11b
|3.181,18
|3.500,92
|3.668,37
|4.090,22
|4.419,81
|4.617,55
|S 11a
|3.115,82
|3.433,54
|3.599,91
|4.020,81
|4.350,36
|4.548,12
|S 9
|2.893,45
|3.168,29
|3.420,82
|3.788,16
|4.132,54
|4.396,57
|S 8b
|2.893,45
|3.168,29
|3.420,82
|3.788,16
|4.132,54
|4.396,57
|S 8a
|2.852,26
|3.099,41
|3.317,51
|3.524,15
|3.725,02
|3.934,52
|S 7
|2.783,77
|3.017,57
|3.222,37
|3.427,12
|3.580,73
|3.809,88
|S 4
|2.635,59
|2.883,17
|3.062,38
|3.183,96
|3.299,16
|3.478,61
|S 3
|2.465,51
|2.712,95
|2.885,09
|3.043,16
|3.115,48
|3.201,88
|S 2
|2.351,55
|2.558,91
|2.618,44
|2.713,68
|2.791,07
|2.856,55
11.08.2021 10:18 Uhr
Haufe Online Redaktion: Dieser Text wurde redaktionell gelöscht.