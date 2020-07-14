Die wichtigsten Entgelttabellen im öffentlichen Dienst

Entgelttabelle TV-Ärzte/VKA

Hier finden Sie die Entgelttabelle TV-Ärzte/VKA - Anlage zu § 18 TV-Ärzte/VKA mit neuen Werten ab 1.6.2026.
Haufe Online Redaktion
Haufe Online Redaktion
Kapitel
Ärztin
Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Entgelttabelle TV-Ärzte/VKA ab 1.6.2026 - Monatsentgelte

Anlage zu § 18 TV-Ärzte/VKA

Tabellenentgelte TV-Ärzte/VKA

(ab 1.6.2026)

monatlich in Euro

EntgeltgruppeGrundentgeltEntwicklungsstufen
Stufe 1Stufe 2Stufe 3Stufe 4Stufe 5Stufe 6
I5.722,056.046,426.278,076.679,587.158,377.355,29
II7.552,198.185,408.741,409.065,749.382,339.698,91
III9.459,5610.015,5310.810,95---
IV11.127,5011.922,95----

 

Entgelttabelle TV-Ärzte/VKA ab 1.8.2025 bis 31.5.2026 - Monatsentgelte

Anlage zu § 18 TV-Ärzte/VKA

Tabellenentgelte TV-Ärzte/VKA

(ab 1.8.2025)

monatlich in Euro

EntgeltgruppeGrundentgeltEntwicklungsstufen
Stufe 1Stufe 2Stufe 3Stufe 4Stufe 5Stufe 6
I5.609,855.927,866.154,976.548,617.018,017.211,07
II7.404,118.024,908.570,008.887,989.198,369.508,74
III9.274,089.819,1510.598,97---
IV10.909,3111.689,17----

Entgelttabelle TV-Ärzte/VKA ab 1.7.2024 bis 31.7.2025 - Monatsentgelte

Anlage zu § 18 TV-Ärzte/VKA

Tabellenentgelte TV-Ärzte/VKA

(ab 1.7.2024)

monatlich in Euro

EntgeltgruppeGrundentgeltEntwicklungsstufen
Stufe 1Stufe 2Stufe 3Stufe 4Stufe 5Stufe 6
I5.499,855.811,636.034,286.420,216.880,407.069,68
II7.258,937.867,558.401,968.713,719.018,009.322,29
III9.092,249.626,6210.391,15---
IV10.695,4011.459,97----

Entgelttabelle TV-Ärzte/VKA ab 1.7.2023 - Monatsentgelte

Anlage zu § 18 TV-Ärzte/VKA

Tabellenentgelte TV-Ärzte/VKA

(ab 1.7.2023)

monatlich in Euro

EntgeltgruppeGrundentgeltEntwicklungsstufen
Stufe 1Stufe 2Stufe 3Stufe 4Stufe 5Stufe 6
I5.084,925.373,185.579,035.935,856.361,326.536,32
II6.711,297.273,997.768,098.056,328.337,648.618,98
III8.406,298.900,369.607,20---
IV9.888,5010.595,38----

 

Entgelttabelle TV-Ärzte/VKA ab 1.10.2021 bis 30.6.2023 - Monatsentgelte

Anlage zu § 18 TV-Ärzte/VKA

Tabellenentgelte TV-Ärzte/VKA

(ab 1.1.2021)

monatlich in Euro

EntgeltgruppeGrundentgeltEntwicklungsstufen
Stufe 1Stufe 2Stufe 3Stufe 4Stufe 5Stufe 6
I4.852,025.127,085.323,505.663,986.069,966.236,95
II6.403,906.940,837.412,307.687,337.955,768.224,22
III8.021,278.492,719.167,18---
IV9.435,5910.110,10----

Entgelttabelle TV-Ärzte/VKA ab 1.1.2021 bis 30.9.2021 - Monatsentgelte

Anlage zu § 18 TV-Ärzte/VKA

Tabellenentgelte TV-Ärzte/VKA

(ab 1.1.2021)

monatlich in Euro

EntgeltgruppeGrundentgeltEntwicklungsstufen
Stufe 1Stufe 2Stufe 3Stufe 4Stufe 5Stufe 6
I4.694,754.960,895.150,945.480,395.873,216.034,78
II6.196,326.715,857.172,047.438,157.697,887.957,64
III7.761,278.217,438.870,03---
IV9.129,749.782,39----

Entgelttabelle TV-Ärzte vom 1.1.2020-31.12.2020 - Monatsentgelte

Anlage zu § 18 TV-Ärzte/VKA

Tabellenentgelte TV-Ärzte/VKA

(vom 1.1.2020-31.12.2020)

monatlich in Euro

EntgeltgruppeGrundentgeltEntwicklungsstufen
Stufe 1Stufe 2Stufe 3Stufe 4Stufe 5Stufe 6
I4.602,704.863,625.049,945.372,935.758,055.916,45
II6.074,826.584,177.031,417.292,307.546,947.801,61
III7.609,098.056,308.696,11---
IV8.950,739.590,58----
Schlagworte zum Thema:  Entgelt , TVöD
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11.08.2021 10:18 Uhr

Haufe Online Redaktion: Dieser Text wurde redaktionell gelöscht.

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