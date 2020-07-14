Entgelttabelle TV-Ärzte/VKA ab 1.6.2026 - Monatsentgelte
Anlage zu § 18 TV-Ärzte/VKA
|Tabellenentgelte TV-Ärzte/VKA
(ab 1.6.2026)
monatlich in Euro
|Entgeltgruppe
|Grundentgelt
|Entwicklungsstufen
|Stufe 1
|Stufe 2
|Stufe 3
|Stufe 4
|Stufe 5
|Stufe 6
|I
|5.722,05
|6.046,42
|6.278,07
|6.679,58
|7.158,37
|7.355,29
|II
|7.552,19
|8.185,40
|8.741,40
|9.065,74
|9.382,33
|9.698,91
|III
|9.459,56
|10.015,53
|10.810,95
|-
|-
|-
|IV
|11.127,50
|11.922,95
|-
|-
|-
|-
Entgelttabelle TV-Ärzte/VKA ab 1.8.2025 bis 31.5.2026 - Monatsentgelte
Anlage zu § 18 TV-Ärzte/VKA
|Tabellenentgelte TV-Ärzte/VKA
(ab 1.8.2025)
monatlich in Euro
|Entgeltgruppe
|Grundentgelt
|Entwicklungsstufen
|Stufe 1
|Stufe 2
|Stufe 3
|Stufe 4
|Stufe 5
|Stufe 6
|I
|5.609,85
|5.927,86
|6.154,97
|6.548,61
|7.018,01
|7.211,07
|II
|7.404,11
|8.024,90
|8.570,00
|8.887,98
|9.198,36
|9.508,74
|III
|9.274,08
|9.819,15
|10.598,97
|-
|-
|-
|IV
|10.909,31
|11.689,17
|-
|-
|-
|-
Entgelttabelle TV-Ärzte/VKA ab 1.7.2024 bis 31.7.2025 - Monatsentgelte
Anlage zu § 18 TV-Ärzte/VKA
|Tabellenentgelte TV-Ärzte/VKA
(ab 1.7.2024)
monatlich in Euro
|Entgeltgruppe
|Grundentgelt
|Entwicklungsstufen
|Stufe 1
|Stufe 2
|Stufe 3
|Stufe 4
|Stufe 5
|Stufe 6
|I
|5.499,85
|5.811,63
|6.034,28
|6.420,21
|6.880,40
|7.069,68
|II
|7.258,93
|7.867,55
|8.401,96
|8.713,71
|9.018,00
|9.322,29
|III
|9.092,24
|9.626,62
|10.391,15
|-
|-
|-
|IV
|10.695,40
|11.459,97
|-
|-
|-
|-
Entgelttabelle TV-Ärzte/VKA ab 1.7.2023 - Monatsentgelte
Anlage zu § 18 TV-Ärzte/VKA
|Tabellenentgelte TV-Ärzte/VKA
(ab 1.7.2023)
monatlich in Euro
|Entgeltgruppe
|Grundentgelt
|Entwicklungsstufen
|Stufe 1
|Stufe 2
|Stufe 3
|Stufe 4
|Stufe 5
|Stufe 6
|I
|5.084,92
|5.373,18
|5.579,03
|5.935,85
|6.361,32
|6.536,32
|II
|6.711,29
|7.273,99
|7.768,09
|8.056,32
|8.337,64
|8.618,98
|III
|8.406,29
|8.900,36
|9.607,20
|-
|-
|-
|IV
|9.888,50
|10.595,38
|-
|-
|-
|-
Entgelttabelle TV-Ärzte/VKA ab 1.10.2021 bis 30.6.2023 - Monatsentgelte
Anlage zu § 18 TV-Ärzte/VKA
|Tabellenentgelte TV-Ärzte/VKA
(ab 1.1.2021)
monatlich in Euro
|Entgeltgruppe
|Grundentgelt
|Entwicklungsstufen
|Stufe 1
|Stufe 2
|Stufe 3
|Stufe 4
|Stufe 5
|Stufe 6
|I
|4.852,02
|5.127,08
|5.323,50
|5.663,98
|6.069,96
|6.236,95
|II
|6.403,90
|6.940,83
|7.412,30
|7.687,33
|7.955,76
|8.224,22
|III
|8.021,27
|8.492,71
|9.167,18
|-
|-
|-
|IV
|9.435,59
|10.110,10
|-
|-
|-
|-
Entgelttabelle TV-Ärzte/VKA ab 1.1.2021 bis 30.9.2021 - Monatsentgelte
Anlage zu § 18 TV-Ärzte/VKA
|Tabellenentgelte TV-Ärzte/VKA
(ab 1.1.2021)
monatlich in Euro
|Entgeltgruppe
|Grundentgelt
|Entwicklungsstufen
|Stufe 1
|Stufe 2
|Stufe 3
|Stufe 4
|Stufe 5
|Stufe 6
|I
|4.694,75
|4.960,89
|5.150,94
|5.480,39
|5.873,21
|6.034,78
|II
|6.196,32
|6.715,85
|7.172,04
|7.438,15
|7.697,88
|7.957,64
|III
|7.761,27
|8.217,43
|8.870,03
|-
|-
|-
|IV
|9.129,74
|9.782,39
|-
|-
|-
|-
Entgelttabelle TV-Ärzte vom 1.1.2020-31.12.2020 - Monatsentgelte
Anlage zu § 18 TV-Ärzte/VKA
|Tabellenentgelte TV-Ärzte/VKA
(vom 1.1.2020-31.12.2020)
monatlich in Euro
|Entgeltgruppe
|Grundentgelt
|Entwicklungsstufen
|Stufe 1
|Stufe 2
|Stufe 3
|Stufe 4
|Stufe 5
|Stufe 6
|I
|4.602,70
|4.863,62
|5.049,94
|5.372,93
|5.758,05
|5.916,45
|II
|6.074,82
|6.584,17
|7.031,41
|7.292,30
|7.546,94
|7.801,61
|III
|7.609,09
|8.056,30
|8.696,11
|-
|-
|-
|IV
|8.950,73
|9.590,58
|-
|-
|-
|-
11.08.2021 10:18 Uhr
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