Gesundheitswesen

07.10.2013 | News Grundrecht Datenschutz

Forderungen der 86. Datenschutzkonferenz für die neue Legislaturperiode

Bild: Michael Bamberger

Die Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder hat auf ihrer 86. Tagung in Bremen an die Politiker appelliert, sich in der 18. Legislaturperiode für die Stärkung des Datenschutzes auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene einzusetzen.mehr