Gesundheitswesen

Senioren und Krankenschwester am Laptop Pflege planen
Senioren und Krankenschwester am Laptop Pflege planen
Patientensicherheit

Bundeskabinett beschließt Aktionsplan für mehr Arzneimitteltherapiesicherheit

Medikationsfehler führen jährlich zu rund 250.000 vermeidbaren Krankenhauseinweisungen. Um die Patientensicherheit zu stärken, hat das Bundeskabinett den Aktionsplan zur Verbesserung der Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS) 2026–2029 beschlossen. Er setzt auf mehr Forschung, digitale Lösungen wie den elektronischen Medikationsplan sowie stärkere interprofessionelle Zusammenarbeit.
verzweifelte Frau
verzweifelte Frau
Deutscher Ärztetag 2025

Forderung nach verbessertem Mutterschutz und lückenloser Arbeitszeiterfassung

Beim 129. Deutschen Ärztetag Ende Mai 2025 in Leipzig beschlossen die Abgeordneten, dass schwangere und stillende Ärztinnen sowie jene im Mutterschutz stärker unterstützt und besser in den Beruf reintegriert werden sollen. Darüber hinaus sollen Arbeitgeber individuelle Gefährdungsbeurteilungen für schwangere und stillende Ärztinnen erstellen. Zudem muss die Arbeitszeiterfassung für alle Ärzte konsequenter erfolgen. 
Arzneimittel
Arzneimittel
Gesetzgebung

Bundesrat gibt grünes Licht für Stärkung der medizinischen Forschung

Der Bundesrat hat am 27.9.2024 das Medizinforschungsgesetz gebilligt. Es soll die Rahmenbedingungen für die Entwicklung, Zulassung und Herstellung von Arzneimitteln verbessern und so die Attraktivität des Standorts Deutschland im Bereich der medizinischen Forschung steigern, heißt es in der Gesetzesbegründung. So könnten Patientinnen und Patienten auch schneller Zugang zu neuen Therapieoptionen erhalten.
Neue Ideen sind gefragt
Neue Ideen sind gefragt
Gesundheit und Resilienz

Expertenrat kritisiert mangelhafte Krisenfestigkeit des deutschen Gesundheitssystems

Obwohl viel investiert wird, ist das deutsche Gesundheitssystem laut einem Expertenrat schlecht auf zukünftige Krisen vorbereitet und ineffizient. Deutschland steht vor demografischen Herausforderungen, da die Bevölkerung altert und viele Fachkräfte bald in den Ruhestand gehen. Der Rat empfiehlt, Innovationen und strukturelle Veränderungen zu fördern, um das System effizienter und widerstandsfähiger zu machen.
Laborant mit Petrischalen
Laborant mit Petrischalen
Statistisches Bundesamt

Zahl der Beschäftigten im Gesundheitswesen konstant

Die Beschäftigtenzahl im deutschen Gesundheitswesen blieb 2022 fast unverändert, nachdem sie im Vorjahr noch deutlich gestiegen war. Während die pharmazeutische Industrie und medizinische Fachpraxen Zuwächse verzeichneten, änderte sich die Zahl der Pflegekräfte in Kranken- und Pflegeeinrichtungen kaum. Der geringere Anstieg gegenüber dem Vorjahr resultiert aus dem Abbau von Personal, das speziell für die Pandemiebekämpfung eingestellt worden war.
Rollstuhlfiguerchen wird auf 10-Euro-Schein geschoben
Rollstuhlfiguerchen wird auf 10-Euro-Schein geschoben
GKV-Spitzenverband

Fehlverhalten im Gesundheitswesen: Es gibt noch immer viel zu tun

In den letzten 20 Jahren verursachte Abrechnungsbetrug im deutschen Gesundheitswesen einen Gesamtschaden von 1,13 Milliarden Euro. Trotz Maßnahmen zur Bekämpfung besteht weiterhin Handlungsbedarf, da der tatsächliche Schaden höher sein dürfte. Es mangelt an spezialisierten Strafverfolgungsbehörden, und der GKV-Spitzenverband betont die Notwendigkeit einer Dunkelfeldstudie für effektive Gegenmaßnahmen.
Spritze aufziehen
Spritze aufziehen
Medizinabfall

„Sharps“ im Gesundheitswesen: Wie sie sicher zu entsorgen sind

Bei der Entsorgung von medizinischem Abfall in den Einrichtungen des Gesundheitswesens sind viele Besonderheiten zu beachten. Besonders gefährlich für die Beschäftigten sind scharfe und spitze medizintechnische Instrumente wie Skalpelle, Pipetten oder Kanülen – sogenannte „Sharps“. Denn bei ihnen sind gleich zwei Risiken zu beachten: die Infizierung mit Krankheitserregern sowie Schnitt- und Stichverletzungen.
Labor, Probe, Handschuh, Laptop
Labor, Probe, Handschuh, Laptop
Haut- und Infektionsschutz

Allergien beim Tragen von Einmalhandschuhen

Pflegende und Reinigungskräfte sind im Rahmen ihrer Tätigkeiten verschiedenen mikrobiellen und chemischen Risiken ausgesetzt, vor denen sie sich vorzugsweise mit medizinischen Einmalhandschuhen schützen. Diese werden aber nicht selten selbst zu gesundheitlichen Risiken für ihre Träger, da sie aus unterschiedlichen Gründen Allergien auslösen können. Es kommt daher auf die richtige Wahl der Handschuhe an.
Alte Frau im Rollstuhl betreut von Pflegepersonal
Alte Frau im Rollstuhl betreut von Pflegepersonal
Aggressive Übergriffe

Gewalt gegen Pflegekräfte: Junge Fachkräfte besonders betroffen

Im Gesundheits-, Pflege- und Sozialwesen treffen Pflegekräfte häufig auf aggressive oder gewaltbereite Patienten oder Besucher. Besonders junge Pflegekräfte sind oft hilflos der Gewalt ausgeliefert. Lange tabuisiert, wird die Gewalt in den Einrichtungen mittlerweile thematisiert. Das Erlernen von deeskalierenden Verhaltensregeln wird zunehmend Gegenstand von Trainingskursen und Grundausbildungsmodule für Pflegekräfte.
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