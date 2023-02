Der Ruf der Gesundheitswesens leidet

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany Wie steht es um die Versorgung in deutschen Krankenhäusern?

Die Corona-Pandemie und Finanzprobleme haben das Ansehen des deutschen Gesundheitswesens in Mitleidenschaft gezogen. Das schreibt die Unternehmensberatung PwC in ihrem am 8.2.2023 veröffentlichten «Healthcare Barometer», einer jährlich erscheinenden repräsentativen Umfrage.