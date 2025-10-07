Haufe Online Redaktion
Haufe Online Redaktion
ZUKE Green Health Kongress
Bild: ZUKE Green Der Online-Kongress für Nachhaltigkeitsmanagement im Gesundheitswesen findet 2025 zum fünften Mal statt.

Unter dem Motto „Zukunftsfähig wirtschaften. Gesundheit gestalten.“ kommen am 25. und 26. November 2025 Klinikteams, Unternehmensvertreter:innen, Verbände und NGOs zusammen. Der fünfte ZUKE Green Health Kongress richtet sich an alle, die das Gesundheitswesen aktiv zukunftsfähig machen wollen.

Was 2021 noch mutig war, ist längst Standard: Der Kongress setzt konsequent auf ein rein digitales Format. Keine Reisen, keine Bürokratie, keine Hürden – dafür maximale Reichweite. 2024 waren knapp 500 Teilnehmende online dabei, Tendenz steigend. Die Botschaft: Wissenstransfer darf keine Frage von Zeit oder Budget sein.

Kreislaufwirtschaft im Fokus

Die Kreislaufwirtschaft ist in diesem Jahr ein Fokusthema auf dem ZUKE Green Health Kongress. Nicht nur in der ZUKE Green Community wird aktuell intensiv über Zirkularität diskutiert. Ob nachhaltige Beschaffung, Wiederverwendung von Materialien oder innovative Recyclingstrategien: Kliniken und Unternehmen stehen vor der Aufgabe, Ressourcen zu schonen, Kosten zu senken und Prozesse neu zu denken. Der Kongress zeigt, wie Kreislaufansätze konkret in den Klinikalltag integriert werden können, von Praxisbeispielen aus dem OP-Bereich über konkrete Produktbeispiele bis hin zu digitalen Tools, die Transparenz schaffen.

Damit wird Kreislaufwirtschaft zum Leitmotiv: Sie verbindet ökologische Verantwortung mit wirtschaftlicher Vernunft und macht sichtbar, wie Nachhaltigkeit messbar umgesetzt werden kann.

Praxiseinblicke als Inspiration – das Programm

Der Kongress bleibt interaktiv. Es geht um Antworten und Fragen aus der Praxis:

  • Ressourcenschonung und Klimaschutz – konkrete Projekte aus Kliniken.
  • Prozess- und Strukturoptimierung – wie Nachhaltigkeit Effizienz treibt.
  • Kreislaufwirtschaft in der Praxis – Lösungen, die Wirkung zeigen.
  • Transparenz in Lieferketten – realistische Wege zu mehr Nachvollziehbarkeit.
  • Resiliente Organisationen – wie Einrichtungen robust in die Zukunft gehen.

Vernetzung, die wirkt

Besonders beliebt sind die digitalen Thementische: kleine Gruppen, offener Dialog, neue Begegnungen mit Gleichgesinnten. Viele Speaker:innen mischen sich direkt nach ihren Sessions unter die Teilnehmenden – Nähe statt Hierarchie. Mit Interessen-Matching und gezieltem Austausch wird Netzwerken auf der professionellen Kongress-Plattform zu einem besonderen Erlebnis.

Gründe für eine Teilnahme

  • Kostenfrei für Klinikteams – Wissen ohne Hürde.
  • Teilnahme von überall – Büro, Klinik, Homeoffice.
  • Praxisorientiertes Programm – zu allen ESG-Themen.
  • Netzwerktische und Matching – Austausch, der trifft.
  • On-Demand-Zugang – Vorträge noch zwei Monate abrufbar.
  • Zeiteffizienz und Klimaschutz – null Reiseaufwand, null CO₂.
  • Community und Haltung – nicht Einzelkämpfer, sondern vernetzte Macher:innen.

Community als Treiber

Die ZUKE Green Community ist Ursprung und Motor des Kongresses. Mit über 100 Nachhaltigkeitsbotschafter:innen aus Kliniken und engagierten Partnerunternehmen treibt sie den Wandel systematisch voran. Kreislaufwirtschaft spielt dabei eine besondere Rolle: Sie verbindet die Vision einer sozial verantwortlichen, ökologisch nachhaltigen und wirtschaftlich effizienten Gesundheitsbranche mit konkreten Projekten im Alltag.

Der ZUKE Green Health Kongress 2025 steht für einen praxisnahen, konstruktiven Austausch: wirtschaftlich klug handeln, gesundheitlich wirksam denken und Kreislaufwirtschaft in die DNA des Gesundheitswesens integrieren. Zwei Tage Klartext, Netzwerken und Lösungen. Ohne Umwege. Ohne Greenwashing. Mit Wirkung. Haufe Sustainability ist Medienpartner der Veranstaltung.

Weitere Informationen finden Interessierte unter kongress.zuke-green.de.

