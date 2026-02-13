Treiber des Wandels - Daniel Dahm

Wie gestalten wir eine Zukunft, die wirklich trägt? Daniel Dahm fordert uns heraus, Nachhaltigkeit radikal, und doch einfach, zu denken. Mit Konzepten wie der „Sustainability Zeroline“ und seinem Fokus auf Lebensdienlichkeit und Regeneration setzt er Maßstäbe für konsequentes Handeln. Dr. Anna Katharina Meyer porträtiert ihn im ersten Teil unserer neuen Serie „Treiber des Wandels im Portrait“.

Mit dieser Artikelserie stelle ich Menschen vor, die Wandel vorantreiben. Mich interessieren jene, die sich dieser oftmals unbequemen Rolle nicht entziehen. Ich beginne diese Reihe mit Daniel Dahm, weil sein Denken mich seit vielen Jahren begleitet. Ich war schon lange bevor ich Daniel kennenlernte mit Nachhaltigkeitsthemen vertraut, aber durch die Auseinandersetzung mit ihm kam es bei mir zu einer inneren Verschiebung: Seine Arbeit hat mein Verständnis von Nachhaltigkeit nicht erweitert, sondern neu ausgerichtet.

Dort, wo Begriffe ihre Unschuld verlieren

Daniel hätte innerhalb der etablierten Nachhaltigkeitsdiskurse bleiben können. Als promovierter Geograf kennt er die wissenschaftlichen Debatten, die politischen Arenen, die Gremien und ihre Logiken. Er weiß, wie Anschlussfähigkeit entsteht und wie man sie bewahrt.

Über die Jahre wurde ihm jedoch immer bewusster, dass sich so manche Diskussion in einem Ringen um Verfahren erschöpft, in Zielpfaden, Indikatorensets und Optimierungslogiken, die das Grundsätzliche aus dem Blick verlieren. Je vermeintlich präziser die Instrumente wurden, desto diffuser wurde das, worum es eigentlich gehen sollte.

Immer konsequenter bewegte sich Daniel daher zu einer anderen Fragestellung. Nicht die Frage, wie wir nachhaltiger werden, sondern die Frage, woran wir erkennen, welche politischen Entscheidungen und unternehmerischen Aktivitäten überhaupt noch verantwortbar sind.

Bild: Daniel Dahm Daniel Dahm ist Wissenschaftler, Unternehmer und Mitgründer mehrerer zivilgesellschaftlicher Organisationen.

Lebensdienlichkeit als Prüfstein

Als Daniel begann, von Lebensdienlichkeit zu sprechen, hatte er damit nichts Versöhnliches im Sinn. Lebensdienlichkeit fragt nach dem Beitrag unseres Handelns zu den Bedingungen des Lebens selbst. Zu den ökologischen Grundlagen, zu den sozialen Gefügen, zu den kulturellen Räumen, in denen Sinn, Beziehung und Verantwortung entstehen. So ist sie als Metrik greifbar, die nah am Konkreten bleibt und sich gleichzeitig einfachen Übersetzungen entzieht.

Was mich daran berührt, ist sein Ansatz, sich immer wieder zu fragen, ob unser Handeln trägt oder untergräbt, was es vorgibt zu schützen.

Die Sustainability Zeroline

Mit seinem Buch Sustainability Zeroline hat Daniel diese Haltung weiter verdichtet. Die Nulllinie, von der er spricht, ist nicht zu verstehen als technischer Referenzwert. Sie markiert einen Zustand, in dem menschliches Wirtschaften die Integrität der planetaren und sozialen Lebensgrundlagen nicht weiter beschädigt.

Was diesen Ansatz so wirkungsvoll macht: er lässt wenig Raum für Ausweichbewegungen. Er verschiebt den Fokus von Verbesserungsrhetorik hin zu grundsätzlicher Verantwortlichkeit. Die Nachhaltigkeitsnulllinie macht sichtbar, dass es Praktiken gibt, die nicht fortgeführt werden können, ohne den Anspruch auf Zukunftsfähigkeit zu verlieren.

Diese Linie zu ziehen bedeutet, auf Ambivalenzen zu verzichten, die sich lange gut angefühlt haben. Gleichzeitig schafft sie etwas, das im Nachhaltigkeitsdiskurs selten geworden ist: Orientierung jenseits von Optimismus und Resignation.

Regeneration als Haltung

Aus dieser Klarheit heraus entwickelt sich auch Daniels Verständnis von regenerativem Wirtschaften. Nicht als Trend, nicht als neue Kategorie innerhalb bestehender Modelle, sondern als Haltung, die sich aus der Einsicht speist, dass Erhalt allein nicht mehr ausreicht.

Regenerativ meint für ihn den bewussten Aufbau jener natürlichen, sozialen und kulturellen Grundlagen, von denen wirtschaftliches Handeln abhängig ist. Es geht um Wiederherstellung, um Pflege, um langfristige Verantwortung, die sich nicht in Quartalslogiken übersetzen lässt.

„Die zukunftsfähige Entwicklung der Menschheit bedarf des systematischen Aufbaus der immateriellen und materiellen Lebensgrundlagen dieser geteilten Erde.“

Mit United Sustainability übersetzt Daniel diese Haltung in reale Entscheidungen, indem er an einem lebensdienlichen Portfolio- und Assetmanagement arbeitet. Dabei geht es ihm darum, seine Maßstäbe praktisch und systemisch wirksam werden zu lassen.

Daniel vermittelt, dass Wandel dort entsteht, wo wir bereit sind, unsere Maßstäbe offenzulegen. Seine Arbeit hat mir geholfen zu verstehen, dass es weniger an Wissen fehlt als an Konsequenz im Umgang mit dem, was wir längst wissen. Darin liegt für mich seine Bedeutung als Treiber des Wandels.

Ein offener Anfang

Dieses Porträt schließt nichts ab. Es markiert einen Anfang. Wandel zeigt sich oft darin, dass etwas bleibt. Getragen auch von Menschen, die bleiben, wo andere weiterziehen.

Im nächsten Porträt geht es um eine weitere Person. Eine Person, die Daniel, mich und viele andere Menschen dazu inspiriert, dranzubleiben und einen konkreten Beitrag zu wirkungsvollem Wandel zu leisten.