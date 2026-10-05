Pflegekraft

Pflege Altenheim
Pflege Altenheim
Gesetzentwurf

Studierende in der Pflege sollen Vergütung erhalten

Am 24.5.2023 hat das Bundeskabinett beschlossen, einen Gesetzesentwurf zur Stärkung der hochschulischen Pflegeausbildung und zur Erleichterung der Anerkennung ausländischer Pflegeabschlüsse zu verabschieden. Zukünftig sollen Studierende der Pflege während ihres gesamten Studiums eine angemessene Vergütung erhalten. Des Weiteren werden die Anerkennungsverfahren für ausländische Pflegefachkräfte einheitlich und vereinfacht gestaltet.
Alte Frau im Rollstuhl betreut von Pflegepersonal
Alte Frau im Rollstuhl betreut von Pflegepersonal
Aggressive Übergriffe

Gewalt gegen Pflegekräfte: Junge Fachkräfte besonders betroffen

Im Gesundheits-, Pflege- und Sozialwesen treffen Pflegekräfte häufig auf aggressive oder gewaltbereite Patienten oder Besucher. Besonders junge Pflegekräfte sind oft hilflos der Gewalt ausgeliefert. Lange tabuisiert, wird die Gewalt in den Einrichtungen mittlerweile thematisiert. Das Erlernen von deeskalierenden Verhaltensregeln wird zunehmend Gegenstand von Trainingskursen und Grundausbildungsmodule für Pflegekräfte.
Shop
Themensuche
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Fachbeiträge & Kommentare
Littmann/Bitz/Pust, Das Ein... / K. Altenteilsleistungen
Kommentar
Burnout-Syndrom: Ursachen u... / 3 Burnout-Risiko
Beitrag
Pflegebedürftigkeit: Steuer... / 1.3.1 Kosten für Pflege- und Hilfskräfte
Beitrag
Pflegebedürftigkeit: Steuer... / 2.2 Pflege in der eigenen Wohnung
Beitrag
Pflegebedürftigkeit: Steuer... / 1.4.1 Leben in einem Wohnheim
Beitrag
Alle anzeigen
Meistgelesene Beiträge
Geringwertiges Wirtschaftsgut
732
BEEG (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)
536
Nebenkostenabrechnung erstellen: Rechte und Pflichten für Vermieter
377
Reverse Charge Verfahren
312
Häusliches Arbeitszimmer absetzen
299
Schenkung
246
Doppelte Haushaltsführung
219
Eingruppierung TVöD
184
Entgeltumwandlung
171
Festsetzungsverjährung
164
Verwandte Themen
Pflege Pflegeversicherung Krankenhaus Ausbildung Pflegeheim Finanzierung Coronavirus Selbständigkeit Fachkräftemangel Psychische Belastung Mindestlohn Pflegeversicherungsbeitrag Impfung Krankenpfleger Pflegeberatung Erzieher BAG-Urteil Baden-Württemberg Gesundheit Sexuelle Belästigung Prävention Pflegebedürftigkeit Sonderzahlung Rentenbeginn Freiberufliche Tätigkeit Darlehensvertrag Vorsorge Versorgung Gewerbliche Einkünfte Pflegesachleistung