22.04.2016 | News CBRE

Pflegeheime: Transaktionsvolumen steigt auf 465 Millionen Euro

Bild: MEV-Verlag, Germany

In den ersten drei Monaten 2016 stieg das Transaktionsvolumen am Investmentmarkt für Pflegeheime in Deutschland auf 465 Millionen Euro und erreichte damit bereits mehr als die Hälfte des Transaktionsumsatzes des Gesamtjahres 2015. Das gestiegene Interesse an Pflegeimmobilien bei einem gleichzeitig knappen Angebot führt aber zu einem leichten Renditerückgang. Das zeigt eine Analyse des Immobilienberaters CBRE. mehr