Gericht kippt Testpflicht für Mitarbeiter in Pflegeheimen

Bild: Pixabay Corona-Tests von Pflegeheim-Besuchern können in Bayern weiterhin verlangt werden, beim Personal der Heime entschied der Bayerische VGH anders.

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (VGH) hat die Pflicht zu engmaschigen Corona-Tests für Beschäftigte in Pflege- und Altenheimen vorläufig außer Vollzug gesetzt. In zwei Beschlüssen vom 2.3.2021 befasste er sich mit infektionsschutzrechtlichen Überwachungsmaßnahmen in Pflege- und Altenheimen.