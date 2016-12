12.05.2015 | News Projekt

GSW Sigmaringen baut 121 Wohnungen in Augsburg

Bild: GSW Sigmaringen

Die GSW Gesellschaft für Siedlungs- und Wohnungsbau Baden-Württemberg mbH mit Sitz in Sigmaringen (GSW Sigmaringen) baut in Augsburg-Hammerschmiede in vier Bauabschnitten eine neue Wohnanlage mit 121 Wohnungen. Das Investitionsvolumen beträgt circa 27 Millionen Euro.mehr