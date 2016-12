07.09.2012 | News Mainz

Förderung für Betreutes Wohnen zugesagt

Bild: ISB

Mit einem Förderdarlehen in Höhe von rund 412.000 Euro unterstützt das Land Rheinland-Pfalz die Umwandlung der ehemaligen Pflegestation im „Haus am Römerberg". In dem Gebäude in der Laubenheimer Straße in Mainz sollen elf Mietwohnungen für Betreutes Wohnen entstehen.