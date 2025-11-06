Immer mehr Investoren setzen auf Seniorenimmobilien. Gemeint sind damit nicht nur stationäre Pflegeheime, sondern auch innovative Wohnformen – oft im hochpreisigen Segment. Doch wo gibt es bezahlbare Wohnungen für ältere Menschen? Zum Beispiel im sächsischen Bad Elster.
Institutionelle Investoren und Kapitalsammelstellen, die Geld in Immobilien investieren, haben es momentan nicht leicht. Büros sind wegen der veränderten Arbeitsformen und der wirtschaftlichen Schwäche in der Krise, der stationäre Einzelhandel leidet unter der Konkurrenz durch den Online-Handel, und selbst die Logistik, die in der Coronapandemie einen Boom erlebte, schwächelt. Gefragt sind deshalb neue Assetklassen – und da gewinnen Seniorenimmobilien immer mehr an Bedeutung.
Ein Beleg dafür ist ein Whitepaper, das die Periskop Living GmbH in diesem Jahr veröffentlichte. Sie ist eine Tochtergesellschaft der Periskop Partners AG (vormals DLE Group AG), die Kapital von Investoren für Immobilienprojekte einsammelt. "In Zeiten geopolitischer Unsicherheiten und volatiler Kapitalmärkte", halten die Autoren des Whitepapers fest, "bietet Senior Living eine besonders robuste Investmentoption: stabile Cashflows, langfristige Mietverträge und eine kontinuierlich steigende Nachfrage aufgrund des de...
-
Aufwertung der Baualtersklasse: Reicht's für die Mieterhöhung?
174
-
Asbest im Boden entfernen: Kosten und Vorschriften
173
-
Parkettschäden, Schimmel & Co. – Obhutspflicht des Mieters
115
-
Solarstrom für Mieter: Leitfaden und Mustervertrag
1081
-
Zweckentfremdung: Neues Gesetz in Schleswig-Holstein
79
-
Mieter insolvent – Was bleibt dem Vermieter?
79
-
Ladeinfrastruktur: Mehr Spielraum für Eigentümer und WEGs
74
-
Blei im Trinkwasser: Regeln, Pflichten und Urteile
71
-
Mitarbeiterwohnungen: Steuervorteile und Förderung
56
-
Lohnt sich die Prüfung zum Zertifizierten Verwalter?
542
-
Ressourceneffizientes Bauen aus der Staatskasse
05.11.2025
-
Zeitwertkonten stärken Unternehmen und geben Mitarbeitenden Freiheit
04.11.2025
-
Deutscher Bauherrenpreis 2026: Die Bewerbungsfrist läuft
04.11.2025
-
320.000 Wohnungen pro Jahr ohne Neubau?
04.11.2025
-
Bundeswehr stoppt Konversion von Flächen für Wohnen
29.10.2025
-
Ladeinfrastruktur: Mehr Spielraum für Eigentümer und WEGs
28.10.2025
-
Mit Hager intercom Kosten senken und Komfort steigern
27.10.2025
-
Makler: Tiny Houses auf der Schwelle zur Marktreife
17.10.2025
-
Experte: 3D-Druck von Wohngebäuden ist die Zukunft
16.10.20251
-
KENSINGTON: immowelt ist fester Bestandteil erfolgreicher Vermarktung
13.10.2025