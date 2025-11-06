Auch 60er-Jahre-Wohnhäuser wie dieses in der Kölner Kannebäckersiedlung lassen sich seniorengerecht umgestalten. Von zentraler Bedeutung ist dabei der Einbau eines Aufzugs

Bild: berndt-fotografie.de Auch 60er-Jahre-Wohnhäuser wie dieses in der Kölner Kannebäckersiedlung lassen sich seniorengerecht umgestalten. Von zentraler Bedeutung ist dabei der Einbau eines Aufzugs

Immer mehr Investoren setzen auf Seniorenimmobilien. Gemeint sind damit nicht nur stationäre Pflegeheime, sondern auch innovative Wohnformen – oft im hochpreisigen Segment. Doch wo gibt es bezahlbare Wohnungen für ältere Menschen? Zum Beispiel im sächsischen Bad Elster.

Institutionelle Investoren und Kapitalsammelstellen, die Geld in Immobilien investieren, haben es momentan nicht leicht. Büros sind wegen der veränderten Arbeitsformen und der wirtschaftlichen Schwäche in der Krise, der stationäre Einzelhandel leidet unter der Konkurrenz durch den Online-Handel, und selbst die Logistik, die in der Coronapandemie einen Boom erlebte, schwächelt. Gefragt sind deshalb neue Assetklassen – und da gewinnen Seniorenimmobilien immer mehr an Bedeutung.

Ein Beleg dafür ist ein Whitepaper, das die Periskop Living GmbH in diesem Jahr veröffentlichte. Sie ist eine Tochtergesellschaft der Periskop Partners AG (vormals DLE Group AG), die Kapital von Investoren für Immobilienprojekte einsammelt. "In Zeiten geopolitischer Unsicherheiten und volatiler Kapitalmärkte", halten die Autoren des Whitepapers fest, "bietet Senior Living eine besonders robuste Investmentoption: stabile Cashflows, langfristige Mietverträge und eine kontinuierlich steigende Nachfrage aufgrund des de...