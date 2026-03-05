L'Immo-Podcast: Startups und die Wohnungswirtschaft

Innovation ist ein Schlüsselbegriff in der Wohnungswirtschaft. Klimaneutralität, Wohnraummangel, demografischer Wandel – neue Ansätze und kreative Lösungen sind gefragter denn je. Frieda Gresch und Sebastian Jung von der Nassauischen Heimstätte | Wohnstadt (NHW) zu Gast im L'Immo-Podcast.

Es gibt jede Menge globaler Herausforderungen, aber auch die Gesetzgebung erfordert neue Wege oder Denkmuster in der Wohnungswirtschaft. Hier setzt das Programm der Nassauischen Heimstätte | Wohnstadt (NHW) an, das Startups und Wohnungswirtschaft zusammenbringt, um gemeinsam an zukunftsweisenden Lösungen zu arbeiten.

Das Programm heißt "Hubitation" und wurde mit dem DW-Zukunftspreis 2019 ausgezeichnet – und seitdem kontinuierlich weiterentwickelt, bis hin zur Gründung eines Netzwerks aus Wohnungsunternehmen, den Hubitation Associates. Frieda Gresch, Head of Hubitation bei der NHW, und Sebastian Jung, Fachbereichsleiter Digitale Transformation & Innovation der NHW, zu Gast im L'Immo-Podcast bei Iris Jachertz.

Sie verraten auch, wie man bei Hubitation mitmachen kann und warum sich das lohnt.

