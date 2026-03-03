Strategien für den Kulturwandel in Unternehmen

Die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft befindet sich im beschleunigten Wandel. In diesem Umfeld gewinnen Unternehmen, die klar kommunizieren, gezielt priorisieren und Mitarbeitende aktiv in Veränderungen einbinden. Zehn Strategien.

Zehn Thesen bieten Führungskräften Impulse für mittel- bis langfristige Orientierung. Sie verbinden Strategie mit gelebter Praxis und zeigen, wie Kulturwandel entsteht: nicht durch Perfektion, sondern durch konsequentes Anfangen, Lernen und Anpassen. Unternehmen stehen dabei oft an unterschiedlichen Punkten ihrer Entwicklung – wichtig ist, Bewegung als Teil von Stabilität zu verstehen.

Externe Ereignisse: Dynamik nutzen

Externe Ereignisse treffen Unternehmen heute in deutlich kürzeren Zeitabständen. Entwicklungen, Regulierung und gesellschaftliche Erwartungen verändern sich schneller als früher; jede Entscheidung wird genauer begleitet. Das erhöht den Druck – eröffnet aber auch Chancen.

Wer die Dynamik bewusst annimmt, schärft den Blick auf das, was tatsächlich gestaltbar ist: Prozesse, Zusammenarbeit, Haltung und die Qualität des Wohnens. Führungsteams schaffen Handlungsfähigkeit, indem sie Prioritäten klar benennen, Entscheidungen begründen und transparent kommunizieren. So verschiebt sich der Fokus von bloßer Reaktion hin zu Gestaltung, auch wenn Rahmenbedingungen außerhalb der eigenen Kontrolle liegen. Entscheidend ist, wie wir reagieren: gemeinsam, entschlossen und lernbereit.

Resilienz statt Routine: die Kernkompetenz

Resilienz lässt sich stärken – persönlich wie organisatorisch. Fortbildungen, Seminare und kollegiale Beratung helfen Mitarbeitenden, Unsicherheiten einzuordnen, Entscheidungen nachzuvollziehen und aus Erfahrungen zu lernen. Regelmäßige Austauschformate – wie digitale All-Hands mit Q&A – schaffen Raum für Rückfragen, klären Zusammenhänge und fördern gemeinsame Lösungsansätze.

Der Blick "in den Rückspiegel" macht Meisterleistungen sichtbar und steigert die Zuversicht. "Kleine Erfolge", zum Beispiel im Intranet oder auf Social Media, erzeugen Momentum. Sie würdigen Fortschritt, auch wenn er in iterativen Schritten entsteht, und verankern eine Kultur der Wertschätzung: Veränderungen werden nicht nur gefordert, sondern aktiv begleitet.

Projektorientierung und Matrixarbeit

Komplexe Fragestellungen (wie Energie, Klima, Betriebskosten, Mieterkommunikation) profitieren von interdisziplinären Teams, die Kompetenzen aus unterschiedlichen Bereichen bündeln. Eine pragmatische Matrix ergänzt die Linie, ersetzt sie aber nicht. Die Linienverantwortung bleibt bestehen und arbeitet enger mit projektbezogenen Strukturen zusammen – klar abgegrenzt über Auftrag, Mandat, Entscheidungswege und Ressourcen.

Das Ergebnis: Informationen fließen besser, Entscheidungen werden schneller getroffen, Engpässe verringern sich. Die Reaktionsgeschwindigkeit steigt spürbar, weil Fachwissen organisationsübergreifend zugänglich wird und das Verständnis zwischen den Teams wächst.

Ein Beispiel aus unserer eigenen Praxis: Während der Energiekrise hat die Stadtbau Aschaffenburg interdisziplinäre Teams aus Buchhaltung, Forderungsmanagement, Immobilienverwaltung, Betriebskosten- und Quartiersmanagement gebildet. So ließen sich Maßnahmen schneller bündeln und transparent kommunizieren. Die Bearbeitung lief messbar zügiger als in rein liniengeführten Abläufen.

Vertrauen statt Mikromanagement

Vertrauensbasierte Führung überträgt Verantwortung gezielt und schafft Handlungsspielräume. Mitarbeitende arbeiten eigenverantwortlicher; Tempo und Arbeitszufriedenheit steigen. Leitplanken ersetzen Detailsteuerung, transparente Ziele ersetzen engmaschige Kontrolle. Der Effekt zeigt sich nach kurzer Zeit: kürzere Durchlaufzeiten, weniger Eskalationen, höhere Bindung – und eine merklich entschlackte Prozesslandschaft.

Fachkräftemangel erfordert kluge Rollenprofile

Gebündelte Aufgaben, die technische, organisatorische und kommunikative Fähigkeiten verbinden, erhöhen die Flexibilität und überbrücken personelle Engpässe (zum Beispiel längere Recruitingzeiten). Gleichzeitig wächst die interne Mobilität, weil Mitarbeitende breitere Verantwortung übernehmen. Spezialisten werden rar, Kompetenzen breiter. Die Personalentwicklung sollte sich dafür stärker am unternehmerischen Denken orientieren: Problemlösung, Eigenverantwortung, Teamgeist und die Fähigkeit, über den Tellerrand zu schauen. Das Ziel ist ein Kompetenzmix, der in dynamischen Umfeldern den Unterschied macht.

Bild: Stadtbau Aschaffenburg GmbH Bei Praktikumstagen verschaffte sich der Geschäftsführer A. Kazmierski (Mitte) wertvolle Einblicke

Ausbildung als strategische Investition

Frühzeitige Bindung entsteht durch attraktive Ausbildungswege – auch in technischen Berufen. Wer konsequent in Ausbildung investiert und weitere Berufsprofile prüft, baut langfristig Fachkräfte auf. Wichtig ist die Verknüpfung mit kontinuierlicher Fortbildung. So bleiben ausgebildete Fachkräfte anschlussfähig, können neue Anforderungen meistern und regulatorische Entwicklungen abbilden. Lernen wird gefordert und gefördert – als Teil einer verlässlichen Entwicklungsarchitektur.

Lernen und vernetztes Wissen als Kapital

Projektwissen sollte nicht versanden. Unternehmen, die Erfahrungen systematisch in Lernpfade, Schulungen und Austauschformate überführen, sichern Know-how und verbreiten es über Abteilungen hinweg. Wenn ein Thema mehr Aufmerksamkeit braucht, wird es abteilungsübergreifend aufgegriffen; Messebesuche und externe Impulse werden im Team geteilt. Regelmäßiger Austausch mit befreundeten Unternehmen– etwa in Best-Practice-Dialogen – erweitert Kompetenzen und stärkt Resilienz. Das Ergebnis: mehr Sicherheit im Handeln, weniger Doppelarbeit und schnellere Transferwege.

Handwerkskapazitäten als Daseinsvorsorge

Eigene Handwerkskapazitäten sichern Verlässlichkeit und kurze Reaktionszeiten bei Instandsetzungen – ein zentraler Faktor für die Qualität des Mietangebots. Investitionen in Personal, Ausstattung und Abläufe zahlen direkt auf Service und Zufriedenheit ein. Gleichzeitig sinkt die Abhängigkeit von externen Dienstleistern und die Versorgung kann direkt sichergestellt werden.

Ein Praxisbeispiel aus Aschaffenburg: Um technische Berufe und Abläufe besser zu verstehen, hat die Geschäftsführung der Stadtbau Aschaffenburg Hospitationstage in jedem Gewerk absolviert. Die Einblicke verbesserten die Entscheidungsqualität, vertieften das Prozessverständnis und stärkten die wechselseitige Wertschätzung zwischen Management und dem unternehmenseigenen Regiebetrieb.

Digitalisierung mit dem Menschen im Mittelpunkt

Routineprozesse sollten dort automatisiert werden, wo Effizienzgewinne den menschlichen Kontakt nicht gefährden. Standardmieterschreiben, Terminbestätigungen und die Erfassung von Mietgesuchen können digital ablaufen; komplexe Anliegen werden weiterhin persönlich bearbeitet.

Technologische Lösungen zur Energieoptimierung und Prozesssteuerung unterstützen Qualität und Geschwindigkeit. Dabei dient Künstliche Intelligenz als Werkzeug zur Optimierung – nicht als Ersatz für Betreuung. Ziel der Digitalisierung: Freiräume schaffen für den Dialog mit den Mieterinnen und Mietern. So verbindet Technik Effizienz mit Nähe.

Iteration schlägt Perfektion

Statt auf perfekte Gesamtkonzepte zu warten, helfen Pilotprojekte, schnelle Tests und sichtbare Ergebnisse. Offene Kommunikation über Erfolge und Lernschritte baut Vertrauen auf; Scheitern wird als Lernchance verstanden. Wer Wandel planen will, muss ihn ausprobieren, bewerten und anpassen. Weitblick trifft auf Pragmatismus – und ergibt eine robuste Zukunftsstrategie.

Fazit: Wirkung auf Mitarbeitende und Unternehmenskultur

Transparente Kommunikation, gelebte Projekt- und Matrixarbeit sowie sichtbare Wertschätzung kleiner Erfolge erhöhen die Motivation und das Zugehörigkeitsgefühl im Unternehmen. Mitarbeitende werden aktiv eingebunden und können Entwicklungen mitgestalten – so entsteht eine Kultur des Respekts und der Beteiligung. Um den Kulturwandel in der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft herbeizuführen, braucht es also nicht immer völlig neue Beschäftigungsstrukturen. Vielmehr kommt es dabei auf moderne Führung und gegenseitige Befähigung zum Handeln an.

Dieser Artikel ist in Ausgabe 01/2026 der "DW Die Wohnungswirtschaft" erschienen.





