L'Immo-Podcast: Kriminalprävention gegen Ängste

Manche Menschen würde man an bestimmten Stellen nicht verorten: Die Architektin Dr. Sandra Zenk und der Dipl. Ing. Michael Dormann arbeiten beide beim Hessischen Landeskriminalamt. Sie sprechen im L‘Immo-Podcast über Kriminalberatung – Wohnungsgesellschaften haben hier noch Luft nach oben.

Es geht um die Schnittstelle zwischen Stadtplanung, Quartiersentwicklung, Wohnungswirtschaft und Polizei, um die Eliminierung von Schwachpunkten geplanter und bestehender Quartiere genauso wie um Wohnimmobilien. Wo sind Angstwege, wie lassen sich neuralgische Stellen beseitigen, was ist beim Aufstellen von Videokameras zu beachten. Und welche Fördermöglichkeiten gibt es für präventive Maßnahmen?

Darüber spricht Gastgeber Dirk Labusch im aktuellen L'Immo-Podcast mit Architektin Dr. Sandra Zenk und Dipl. Ing. Michael Dormann vom Hessischen Landeskriminalamt.

L'Immo auf allen Plattformen

L'Immo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft erscheint regelmäßig – mit spannenden Menschen, Meinungen und Themen aus der Immobilienbranche.

Damit Sie keine Folge verpassen, kündigen wir Neuerscheinungen immer auf unseren Onlineseiten, im Newsletter und in den Social-Media-Kanälen an.

Oder folgen Sie uns einfach gleich auf:

Haufe

Spotify

Deezer

Apple-Podcasts

Podigee