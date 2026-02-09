L'Immo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft

Kriminalprävention: Gegen Ängste

News 09.02.2026 | 11:54 Uhr
Dirk Labusch
Dirk Labusch
Chefredakteur Fachmagazin "Immobilienwirtschaft"
L'Immo-Podcast: Kriminalprävention gegen Ängste
Bild: Haufe Online Redaktion Dr. Sandra Zenk und Dipl. Ing. Michael Dormann vom Hessischen Landeskriminalamt zu Gast im L'Immo-Podcast

Manche Menschen würde man an bestimmten Stellen nicht verorten: Die Architektin Dr. Sandra Zenk und der Dipl. Ing. Michael Dormann arbeiten beide beim Hessischen Landeskriminalamt. Sie sprechen im L‘Immo-Podcast über Kriminalberatung – Wohnungsgesellschaften haben hier noch Luft nach oben.

Es geht um die Schnittstelle zwischen Stadtplanung, Quartiersentwicklung, Wohnungswirtschaft und Polizei, um die Eliminierung von Schwachpunkten geplanter und bestehender Quartiere genauso wie um Wohnimmobilien. Wo sind Angstwege, wie lassen sich neuralgische Stellen beseitigen, was ist beim Aufstellen von Videokameras zu beachten. Und welche Fördermöglichkeiten gibt es für präventive Maßnahmen?

Darüber spricht Gastgeber Dirk Labusch im aktuellen L'Immo-Podcast mit Architektin Dr. Sandra Zenk und Dipl. Ing. Michael Dormann vom Hessischen Landeskriminalamt.

L'Immo auf allen Plattformen

L'Immo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft erscheint regelmäßig – mit spannenden Menschen, Meinungen und Themen aus der Immobilienbranche.

Damit Sie keine Folge verpassen, kündigen wir Neuerscheinungen immer auf unseren Onlineseiten, im Newsletter und in den Social-Media-Kanälen an.

Oder folgen Sie uns einfach gleich auf:

Haufe

Spotify

Deezer

Apple-Podcasts

Podigee

Schlagworte zum Thema:  Immobilien-Podcast , Wohnungsunternehmen , Quartiersmanagement , Stadtentwicklung , Wohnungswirtschaft
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge
0 Kommentare
Das Eingabefeld enthält noch keinen Text oder nicht erlaubte Sonderzeichen. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe, um den Kommentar veröffentlichen zu können.
Noch keine Kommentare - teilen Sie Ihre Sicht und starten Sie die Diskussion
Zum Haufe Shop
Zum Thema Wohnungswirtschaft
Haufe Shop: Betriebskosten in der Praxis
Betriebskosten in der Praxis

Fehlerhafte Betriebskostenabrechnungen sind der häufigste Streitpunkt mit Mieter:innen. Das Buch unterstützt Sie bei Ihrer Betriebskostenabrechnung und hilft, Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden. Jetzt in der aktualisierten 11. Auflage!
Bleiben Sie immer Up-to-date mit dem WohnungsWirtschaft Newsletter - kostenlos und unverbindlich