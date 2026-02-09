L'Immo-Podcast: Kriminalprävention gegen Ängste

Kriminalprävention: Gegen Ängste
Es geht um die Schnittstelle zwischen Stadtplanung, Quartiersentwicklung, Wohnungswirtschaft und Polizei, um die Eliminierung von Schwachpunkten geplanter und bestehender Quartiere genauso wie um Wohnimmobilien. Wo sind Angstwege, wie lassen sich neuralgische Stellen beseitigen, was ist beim Aufstellen von Videokameras zu beachten. Und welche Fördermöglichkeiten gibt es für präventive Maßnahmen?
Darüber spricht Gastgeber Dirk Labusch im aktuellen L'Immo-Podcast mit Architektin Dr. Sandra Zenk und Dipl. Ing. Michael Dormann vom Hessischen Landeskriminalamt.
