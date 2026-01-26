L'Immo-Podcast: Das bewegt die Wohnungswirtschaft 2026

Das bewegt die Wohnungswirtschaft im Jahr 2026
Als Sachse hat der neue GdW-Verbandsratvorsitzende Axel Fietzek auch die Belange der ostdeutschen Wohnungsunternehmen im Blick. Die Themen dort unterscheiden sich oft stark von westdeutschen, sind aber in der öffentlichen Wahrnehmung und Diskussion nur sehr wenig bis gar nicht vorhanden.
Im L'Immo-Podcast mit Iris Jachertz spricht Fietzek über Leerstand in strukturschwachen Gebieten versus Wohnraummangel in westdeutschen Ballungszentren, über unterschiedliche Mietenniveaus und die Folgen. Und warum Ideologie nicht weiterhilft, Wirtschaftlichkeit aber schon, vor allem, wenn es um den Gang auf dem CO2-Praxispfad geht.
26.01.2026
