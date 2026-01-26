L'Immo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft

Das bewegt die Wohnungswirtschaft im Jahr 2026

News 26.01.2026 | 09:21 Uhr
Iris Jachertz
Iris Jachertz
Chefredakteurin "DW Die Wohnungswirtschaft"
L'Immo-Podcast: Das bewegt die Wohnungswirtschaft 2026
Bild: Haufe Online Redaktion Axel Fietzek, neuer Verbandsratsvorsitzender des GdW, zu Gast im L'Immo-Podcast

Im GdW-Verbandsrat ist er zwar nicht neu, aber neu an dessen Spitze: Axel Fietzek spricht über sein Wirken als Verbandsratvorsitzender und über die drängendsten Themen der Wohnungswirtschaft im Jahr 2026.

Als Sachse hat der neue GdW-Verbandsratvorsitzende Axel Fietzek auch die Belange der ostdeutschen Wohnungsunternehmen im Blick. Die Themen dort unterscheiden sich oft stark von westdeutschen, sind aber in der öffentlichen Wahrnehmung und Diskussion nur sehr wenig bis gar nicht vorhanden.

Im L'Immo-Podcast mit Iris Jachertz spricht Fietzek über Leerstand in strukturschwachen Gebieten versus Wohnraummangel in westdeutschen Ballungszentren, über unterschiedliche Mietenniveaus und die Folgen. Und warum Ideologie nicht weiterhilft, Wirtschaftlichkeit aber schon, vor allem, wenn es um den Gang auf dem CO2-Praxispfad geht.

