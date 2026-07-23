Quartiersmanagement

DW Die Wohnungswirtschaft 6/2026
DW Die Wohnungswirtschaft 6/2026
Die Wohnungswirtschaft Ausgabe 06/2026

Erneuerung im Quartierskontext – baulich, energetisch, sozial

Die Weiterentwicklung von Beständen im Quartier ist für die Wohnungswirtschaft weit mehr als eine bauliche Aufgabe. Gefragt sind ganzheitliche Ansätze, die soziale, ökologische und wirtschaftliche Aspekte zusammenführen. Was macht Quartiersentwicklung erfolgreich? Wie gelingt die Balance zwischen Klimaschutz und Bezahlbarkeit? Und was benötigen die Menschen vor Ort wirklich?
DW 04 2021
DW 04 2021
Die Wohnungswirtschaft Ausgabe 04/2021

Grün im Quartier

Früher Abstandsgrün, heute naturnaher Erholungsraum. Die Frei- und Grünflächen in den Wohnanlagen erfüllen wichtige Funktionen: Wohlfühl-, Nachhaltigkeits-, Klima und Artenschutzaspekte spielen bei ihrer Gestaltung eine immer größere Rolle. Doch das Grün findet sich nicht nur im Hof, sondern zunehmend auch auf Dächern und an der Fassade. Ein Überblick über Grundlagen, Bedingungen, Möglichkeiten und Beispiele.
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