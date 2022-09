Bild: Lively – CC Quartiers GmbH Co-Living als Wohnform für Senioren: Die ansprechend gestalteten Räumlichkeiten inklusive Servicebetreuung kann aber nur beziehen, wer das nötige Kleingeld hat

Die Zahl älterer Menschen steigt, es mangelt an barrierefreiem Wohnraum, in der Pflege fehlen Fachkräfte. Vor diesem Hintergrund setzen Projektentwickler neue, quartiers- und gemeinschaftsorientierte Formen des Wohnens im Alter um. Nur: Angebote für Senioren mit kleinem Geldbeutel entstehen so nicht.