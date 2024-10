Quartiersarbeit der anderen Art: Das Kiezlabor ist ein ehemaliger Schiffscontainer, der an verschiedenen Standorten in Berlin Station macht

Mit digitalen Mitteln eine partizipative Stadtentwicklung fördern: Das ist das Ziel des von der Technologiestiftung Berlin getragenen Kiezlabors, das seit 2023 durch Berlin tourt. Dabei bietet es auch Wohnungsunternehmen die Möglichkeit, Impulse für ihre Quartiere zu gewinnen.

Die ältere Frau hat offensichtlich etwas auf dem Herzen. Es sei so schade, dass ein Baum ganz in der Nähe ohne ersichtlichen Grund gefällt worden sei, sagt sie. Ohnehin fühle sie sich in der Wilmersdorfer Straße nicht mehr wohl: zu wenige Sitzgelegenheiten, zu viele Läden mit ausländischen Betreibern, und jetzt habe auch noch Karstadt zugemacht. Wo sollten sie und andere Senioren jetzt einkaufen? Shoppen im Internet, meint sie, sei nichts für sie – viel zu unsicher sei das, und sie wolle Kleidung anprobieren, bevor sie sie kaufe.

Geduldig hört Anne Kruse zu und stellt gelegentlich eine Frage. Kruse ist Projektleiterin des Kiezlabors, das an diesem Donnerstag im August in der Wilmersdorfer Straße, einer Fußgängerzone im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, steht. Das Projekt soll den Dialog mit den Menschen in den einzelnen Stadtteilen (die in Berlin Kieze genannt werden) fördern.

Bild: Enzo Leclercq Das Team des Kiezlabors (rechts Projektleiterin Anne Kruse)

Ähnliche Projekte auch in anderen Städten

Konkret handelt es sich beim Kiezlabor um einen ehemaligen Sc...

