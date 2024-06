Immobilienmesse und Networking-Plattform Real Estate Arena: Die Zukunft des Wohnens ist ein Thema in diesem Jahr

Die Real Estate Arena 2024 findet am 5. und 6. Juni in Hannover statt. Zentraler Anlaufpunkt für die Wohnungswirtschaft und Partner wird das WohWi-Quartier im GdW-Haus sein. Für die Startup-Schau hat Wirtschaftsminister Robert Habeck die Schirmherrschaft übernommen.

Die dritte Auflage der Real Estate Arena findet am 5. und 6. Juni auf dem Messegelände in Hannover statt und legt einen besonderen Schwerpunkt auf die Zukunft des Wohnungsmarktes. Die Veranstalter erwarten 320 Aussteller und rund 6.000 Besucher.

Unter dem Motto "mutig, kontrovers, nah dran" präsentieren die Veranstalter an zwei Veranstaltungstagen ein Konferenzprogramm, das relevante Themen für die Immobilienbranche aufgreift: Von ESG-Regulatorik und Klimakrise über Künstliche Intelligenz (KI) und Digitalisierung bis Innenstadtentwicklung. Auch Vertreter aus Politik, Medien und Wissenschaft werden vor Ort sein.

Plattform für die PropTech-Szene: Schirmherr Robert Habeck

Durch die Kooperation mit dem Innovationsnetzwerk Blackprint ist die Real Estate Arena nach eigenen Angaben Deutschlands größte Plattform für die PropTech-Szene. Mehr als 40 junge Unternehmen präsentieren sich in diesem Jahr an Messeständen. Knapp 200 Livepitches zeigen auf zwei Bühnen ihre Lösungen – und wetteifern um die Qualifikation für den PropTech Germany Award.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) von Robert Habeck (Grüne) hat die Schirmherrschaft für die Startup-Schau auf der Real Estate Arena 2024 übernommen.

Es sei eine große Auszeichnung, dass die Aktivitäten bei der Real Estate Arena im Bereich der Startups und PropTechs im Bundesministerium eine solche Würdigung erführen, sagte Hartwig von Saß, Projektleiter bei der Deutschen Messe AG. "Die Übernahme der Schirmherrschaft durch Robert Habeck ist ein kleiner Schritt für das BMWK, doch ein überfälliger großer Schritt für den PropTech-Sektor", fügte Blackprint-CEO Sarah Schlesinger hinzu. Immobilien hätten einen riesigen Hebel für Klimaschutz und Dekarbonisierung, PropTech brauche mehr Aufmerksamkeit, denn davon könnte alle profitieren.

In eigener Sache: Haufe Real Estate im GdW-Haus der Zukunft

An den Ständen der Unternehmen aus der Wohnungswirtschaft und in mehr als 40 Expertenrunden und Diskussionen wird nach Lösungen für die drängendste Frage der Immobilienbranche mit erheblichen gesellschaftlichen Auswirkungen gesucht. Zentraler Anlaufpunkt wird dabei das WohWi-Quartier mit einer eigenen Bühne sein, das der vdw Niedersachsen/Bremen zusammen mit dem Bundesverband GdW erstmals auf der Real Estate Arena umsetzt.

Auch Haufe Real Estate als Partner des GdW wird in der DigiWoh-Lounge im GdW-Haus der Zukunft vertreten sein und neueste Produktfeatures der Cloud-ERP Haufe axera vorstellen. In einem Speaker-Slot mit Premiumpartner Casavi am 5.6.2024 werden außerdem automatisierte Zukunftslösungen für die Branche präsentiert.

