02.11.2016 | News Transaktion

Patrizia kauft 3.500 Wohnungen von niederländischen Privatanlegerfonds

Bild: Patrizia Immobilien AG

Die Patrizia Immobilien AG hat ein Portfolio mit 3.488 Wohnungen für eine deutsche Versicherung gekauft. Verkäufer sind mehrere niederländische Privatanlegerfonds. Die Immobilien liegen überwiegend in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bayern. So befinden sich rund 500 in Hannover, knapp 300 Wohnungen in Köln und etwa 100 in München.mehr