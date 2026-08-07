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Haufe Shop: Formularhandbuch Immobilienverwaltung
Formularhandbuch Immobilienverwaltung

Dieses Buch steht allen zur Seite, die Immobilien professionell verwalten: mit wichtigen Formularen und Musterdokumenten auf dem neuesten Rechtsstand. Die Formularsammlung berücksichtigt aktuelle BGH- und WEG-Urteile und ist auch online abrufbar.
Haufe Shop: Praxiswissen Immobilien und Steuern
Praxiswissen Immobilien und Steuern

Der Autor Dieter Steck liefert das komplette Wissen, um die Regelungen des Steuerrechts bei Immobiliengeschäften nachzuvollziehen. Sie erhalten kompetente Unterstützung zur rechtssicheren Minimierung der Steuerlast.
Energiebilanz verbessern: Energetischer Sanierungsfahrplan
Energetischer Sanierungsfahrplan für Wohngebäude

Das Buch erläutert das optimale Vorgehen bei einer umfassenden Gebäudesanierung und der Umstellung auf alternative Energien. Darüber hinaus zeigt es, welche staatlichen Förderungen es gibt. So steigern Sie den Wert der Immobilie und senken die Betriebskosten.
Fachbeiträge & Kommentare
Kinne/Schach/Bieber, BGB § ... / 4.5 Rechtsmissbräuchliche Kündigung
Kommentar
Kinne/Schach/Bieber, BGB § ... / 5.2.3 Erhebliche Nachteile
Kommentar
Teil II Mietprozessrecht / 2.5 Vollstreckungsschutz
Beitrag
Kinne/Schach/Bieber, BGB § ... / 2 Abschluss des Mietvertrags
Kommentar
Unternehmensnachfolge in kl... / 3.4 Steuerliche und rechtliche Fragestellungen
Beitrag
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