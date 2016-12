21.06.2016 | News Unternehmen

ZBI startet neuen Wohnimmobilienfonds

Bild: (c) 2011 Dieter Hopf

Die ZBI Fondsmanagement AG hat den Spezialfonds "ZBI Wohnen Plus I" für institutionelle Investoren an den Start gebracht. Der offene Immobilienfonds investiert in Wohnimmobilien an ausgewählten Standorten und Wachstumsregionen in Deutschland. ZBI zufolge liegen bereits Kapitalzusagen in Höhe von rund 40 Millionen Euro vor. Außerdem wurde ein Startportfolio von 80 Millionen Euro erworben, darunter Immobilien in Magdeburg.mehr