Gewinnermittlung

04.02.2015 | News BFH Pressemitteilung

Abschreibung bei Erwerb von Schiffsfondsanteilen auf dem sog. Zweitmarkt

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Der IV. Senat des BFH hat entschieden, dass der Erwerber eines Anteils an einer Personengesellschaft, der im Hinblick auf stille Reserven in Wirtschaftsgütern des Gesellschaftsvermögens einen Kaufpreis über dem Buchwert des übernommenen Kapitalkontos zahlt, den Mehrpreis als Anschaffungskosten der betreffenden Wirtschaftsgüter so abzuschreiben hat, als hätte er die Güter in diesem Zeitpunkt als Einzelunternehmer erworben.mehr