Finanzgerichtsordnung

18.06.2014 | News BFH Pressemitteilung

Beginn der Rechtsmittelfrist bei fehlerhafter Ausführung eines Zustellungsauftrags

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Wird ein Urteil durch die Post amtlich zugestellt und in den Briefkasten des Empfängers eingeworfen, vergisst der Zusteller aber, auf dem Brief das Datum des Einwurfs in den Briefkasten zu vermerken, ist die Zustellung erst an dem Tag wirksam ausgeführt, an dem der Empfänger das Schriftstück nachweislich in die Hand bekommen hat.