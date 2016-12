12.02.2016 | News Gericht

Erste Klage im Milliardenstreit um Hypo-Alpe-Altlasten vor Gericht

Bild: Bernd Deschauer

Im Milliardenstreit um Forderungen an die einstige Krisenbank Hypo Alpe Adria hat ein erster Prozess vor dem Landgericht Frankfurt begonnen. Die FMS Wertmanagement, die „Bad Bank" des Immobilienfinanzierers Hypo Real Estate (HRE), klagt auf Rückzahlung einer Anleihe in Höhe von 200 Millionen Euro plus Zinsen.